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    'Güvenlik zafiyeti var mı?' sorusuna AK Parti'den yanıt...

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Şırnak'ta bir vatandaşın bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmasına ilişkin 'güvenlik zafiyeti var mı?' sorusuna yanıt verdi.

    Ünal, "Cumhurbaşkanı konuşmasını yaptıktan sonra bir vatandaş boynuna sarıldı. Bir güvenlik zafiyeti var mı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

    Ben de o esnada oradaydım. O vatandaş bir şehit çocuğu. Bir güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar tamamen güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor. Bir şehit çocuğunun cumhurbaşkanımıza gösterdiği aşırı sevgi gösterisiydi. Ben de kendisiyle görüştüm, o gençle orada konuştum ve yaptığı hareketin doğru olmadığını… Fakat gördüğünde sevincinden coşkusundan böyle bir davranışta bulunduğunu, kendisine yaklaştığında ne yapacağını şaşırdığını bana söyledi açıkçası. Orada güvenlik zaafı söz konusu değil.

    NE OLMUŞTU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta dün düzenlediği AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

    AİLESİ ŞEHİT EDİLDİ

    Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, ​"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim."

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