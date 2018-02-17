Güvenlik onlardan soruluyor

GÜVENLİK bir evde en çok dikkat edilen konuların başında geliyor. Ne yazık ki bir çoğumuz da bu konuya gerekli önemi göstermiyor. Teknoloji ise bunu değiştiriyor. Güvenlik önlemleri için harcanacak binlerce liralık para yerine artık kurulumu basit sensörlerle evlerin güvenliğini arttırabilmek mümkün. Neler mi yapılabiliyor? Örneğin; ocaktaki gaz kaçağına karşın bir sensör takılarak önemli bir güvenlik önlemi alınabiliyor. Veya duman sensörleri takılarak yangınların çıkması engellenebiliyor. Su baskını veya kapının zorlanmasına yönelik titreşim sensörleri gibi birçok örnek var. Şimdi işin içine akıllı özellikler girdi. İnternete bağlanan bu sensörler, kullanıcıların dünyanın öbür ucunda olsalar bile evlerinde neler olup bittiğini öğrenebilmesini sağlıyor. Bu noktada sensörlerin ikiye ayrıldığını belirtelim. Bazı sensörler, internete bağlanabilmek için bir merkeze (hub) sahip. Bu modelleri paket olarak satın almak gerekiyor. Bazı modeller ise kendi başlarına internete bağlanabiliyor. Evinizdeki güvenliği arttırmak için sensör satın alırken ürün yetkilisine mutlaka danışın.

DARBE VE TİTREŞİMLERİ ALGILIYOR





Hareket sensörleri evlerdeki güvenlik sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu teknolojiye ek olarak titreşim ve darbe sensörleri de devreye girdi. Özellikle kapı veya pencere zorlanmadan önce tehlikeyi algılayan bu sensörlerin başarılı bir örneği Netzhome tarafından geliştirildi. Hub’a ihtiyaç duymadan kullanılabilen sensör, titreşim ve darbeleri direkt olarak kullanıcıların akıllı telefonlarına gönderiyor. İki adet kalem pille çalışan modelde, kurulum kolaylığıyla dikkat çekiyor.129 TL

OCAKTAKİ GAZ KAÇAĞINI TESPİT EDİYOR





Kullanıcıların en önemli endişelerinin başında ocaktan sızan gaz geliyor. Bu sorunu çözmek için devredeki ürün Honeywell’in geliştirdiği akıllı gaz dedektör alarmı. Doğal gaz ve tüp gibi gaz kaçaklarını tespit eden ürün, internete bağlanan ‘hub’larla çalışıyor. Gaz kaçağı gibi bir durum olduğunda ise kullanıcılara anında bildiriyor. Akıllı telefonlara gelen bildirimler, kullanıcıların hayatını kurtarıyor. 249 TL

YANGINA KARŞI EN BASİT ÖNLEM





Evlerde öne çıkan diğer bir teknoloji ise yangınlara karşı önlemler. Duman hassasiyetine sahip olan yeni nesil sensörler kolay bir şekilde evlere kurulabiliyor. Uranium’un geliştirdiği ‘Homesys SF804-1’ modeli de bunlardan biri. Kablosuz olarak kurulabilen model, kalem pillerden gücünü alıyor. Yatak odası başta olmak üzere en fazla tercih edilen yaşam alanlarına kurulan model, duman tespit ettiğinde LED ışıklı ve 85 desibellik sireniyle uyarmaya başlıyor. 245 TL

SU BASKINLARINA KARŞI





Evlerdeki yaşanması muhtemel diğer bir sorun ise su baskınları. Boru patlaması, çeşmenin açık unutulması veya pencere kenarlarından yağmur sızması gibi birçok sebeple evlerde su baskınları yaşanabiliyor. Bu sorunlar için en iyi çözümlerden biri su baskını sensörleri. Akıllı evler konusunda uzman şirketlerinden biri olan Fibaro’nun geliştirdiği su basma sensörlerinin altında üç hassas ayak bulunuyor. Bu hassas ayaklardan birine su değdiğinde kullanıcıların mobil cihazlarına bildirim gönderiliyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan model, Fibaro’nun akıllı ev ‘hub’ı ile çalışıyor. 445 TL