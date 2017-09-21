GÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan ÅŸiddeti gÃ¶rmeyen polislere dava

Avukat Nazan AkÃ§a SubaÅŸÄ± ile eÅŸi gelir uzmanÄ± Ä°brahim SubaÅŸÄ±, kÄ±zlarÄ± Dilda Eceâ€™yi geÃ§en 25 Ocak gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde kreÅŸe gÃ¶tÃ¼rÃ¼p Ã¶ÄŸretmeni 20 yaÅŸÄ±ndaki Mehtap Ä°.â€™ye teslim etti. AkÅŸam saatlerinde kÄ±zÄ±nÄ± kreÅŸten alan Ä°brahim SubaÅŸÄ±, Ã§ocuÄŸun Ã¼zerini deÄŸiÅŸtirirken sÄ±rtÄ±nda tÄ±rnak izleri ve kÄ±zarÄ±klÄ±klar gÃ¶rdÃ¼. Hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã§ocuÄŸa adli vaka olarak deÄŸerlendirilip â€™yaÅŸamsal tehlike oluÅŸturmaksÄ±zÄ±n basit tÄ±bbi mÃ¼dahale ile giderilebilecek Ã¶lÃ§Ã¼de yaralandÄ±ÄŸÄ±naâ€™ yÃ¶nelikÃ¿rapor verildi. Åžikayet Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Dilda Ece, psikolog eÅŸliÄŸinde sÄ±rtÄ±ndaki yaralarÄ± Ã¶ÄŸretmeninin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

BERAAT Ä°STEDÄ°

Ailenin ÅŸikayeti Ã¼zerine Adana 6â€™ncÄ± Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nde Mehtap Ä°. hakkÄ±nda â€™kasten yaralamaâ€™ suÃ§lamasÄ±yla 4.5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. DuruÅŸmada Mehtap Ä°., suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek beraatÄ±nÄ± istedi. Anne Nazan AkÃ§a SubaÅŸÄ± ise olay nedeniyle kÄ±zÄ±nÄ±n kreÅŸe gidemediÄŸini ve psikolojisinin bozulduÄŸunu sÃ¶yledi. KreÅŸin gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n inceleyen bilirkiÅŸi ise "Beyaz giyimli ve yeÅŸil giyimli bayanlarÄ±n Dilda Eceâ€™nin Ã¼zerini deÄŸiÅŸtirirken sert davranÄ±p hÄ±rpaladÄ±klarÄ± kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" diye rapor hazÄ±rladÄ±.

Ä°NCELEDÄ°LER AMA GÃ–REMEDÄ°LER

BilirkiÅŸi raporunun ardÄ±ndan Nazan AkÃ§a SubaÅŸÄ±, olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda kreÅŸe giden ve 'Kamera kaydÄ±nda darp gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne rastlanÄ±lamadÄ±' diye tutanak tutan YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Åžehit RÃ¼ÅŸtÃ¼ Bayram Polis Merkeziâ€™nde gÃ¶revli polislerden de ÅŸikayetÃ§i oldu. Åžikayet Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, tutanaÄŸÄ± hazÄ±rlayan polis memurlarÄ± H.P. ve U.O. hakkÄ±nda â€™gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmaâ€™ suÃ§lamasÄ±yla 2â€™ÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±. Adana 16â€™ncÄ± Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nce kabul edilen iddianamede, "Olayla ilgili gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini ÅŸÃ¼phelilerin incelediÄŸi, kamera kaydÄ±nda darp ve cebir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne rastlanmadÄ±ÄŸÄ±na dair tutanak tutulduÄŸu, bilirkiÅŸi incelemesinde ise darp gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine rastlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi.

POLÄ°SLER ÅžAÅžIRTTI

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nan polis H.P., "Elimizdeki teknik imkanlarÄ±n yetersiz olmasÄ± ve iÅŸ yoÄŸunluÄŸundan dolayÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gÃ¶zÃ¼mden kaÃ§mÄ±ÅŸ olabilir. BilirkiÅŸi gibi detaylÄ± inceleme imkanÄ±m yok, teknik eÄŸitim de almadÄ±m. TutanaÄŸÄ± ben imzaladÄ±m. U.O. sadece imza attÄ±" dedi. Polis U.O. ise "BaÅŸka bir iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada H.P. gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyerek tutanaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±. Ben sadece imza attÄ±m" diye kendini savundu. 2 polis memurunun yargÄ±lanmasÄ±na Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.

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