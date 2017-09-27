Güvenlik görevlisini cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

9 Nisan 2017’de Kadıköy Atatürk Caddesi’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Osman Karabulut, akşam saat 18.00 sıralarında kameraları izlerken, sitenin karşısındaki Güven Gayrimenkul isimli işyerine hırsızların girdiğini fark etti. Karabulut hemen olaya müdahale etmek istedi ancak Anıl Yeşiltaş, Cem Doğan, Mehmet Miraç Aksel ve Oğuzhan Tokyay, cadde üzerinde Karabulut’u öldüresiye dövdü. Bu görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Daha sonra saldırganlardan Oğuzhan Tokyay, üzerinde bulunan tabanca ile havaya ateş açarak bir markete girdi, 3 saldırgan ise kaçtı. Vatandaşlar, markete giren Oğuzhan Tokyay’ı yakalayarak polise teslim etti.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Osman Karabulut, başına aldığı darbeler nedeniyle oluşan kafatası kırıkları ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Markette yakalanan Oğuzhan Tokyay’ın ardından, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro ekipleri, kaçan aynı yaştaki Cem Doğan, Anıl Yeşiltaş ve Mehmet Miraç Aksel’i de Maltepe’de yakaladı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı ve kasten yaralama gibi suçlardan poliste kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, 4 şüpheli hakkında, ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ , ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından da toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından zanlıların yargılaması Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak