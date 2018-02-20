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    Güvenlik görevlisi kıyafete karışmakta ısrarcı!

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    20.02.2018 - 20:51 | Son Güncelleme:

    Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017’de, Makbule Çağla Köse’ye kıyafeti açık olduğu gerekçesi müdahale eden güvenlik görevlisi Savaş İlter, dünkü duruşmada tavrını değiştirmedi. İlter ifadesinde “Transparan kıyafet diyorlardı ama tülden ibaret... Elbisenin içerisine bir şey takmamıştı” dedi.

    İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık İlter ile “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Köse katıldı. İlter’den şikâyetçi olduğunu belirten Köse şunları söyledi: “Bu şahıs, ‘Bu şekilde gezemezsiniz, böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz’ diyerek ayrımcılık yaptı. Ayrıca onca insanın içinde benim hakkımda ‘yarı çıplak’, ‘sutyensiz’ demesi açıkça cinsel tacizdir.” Köse’den şikâyetçi olduğunu belirten İlter ise “Bir bayan gelerek, ‘İlerde mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz’ dedi. Ben de gösterilen yere gittim. Parkın kamuya açık bir alan olduğunu söyledim” dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Maçka Demokrasi Parkı , kıyafet , son dakika
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