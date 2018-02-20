Güvenlik görevlisi kıyafete karışmakta ısrarcı!

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık İlter ile “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Köse katıldı. İlter’den şikâyetçi olduğunu belirten Köse şunları söyledi: “Bu şahıs, ‘Bu şekilde gezemezsiniz, böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz’ diyerek ayrımcılık yaptı. Ayrıca onca insanın içinde benim hakkımda ‘yarı çıplak’, ‘sutyensiz’ demesi açıkça cinsel tacizdir.” Köse’den şikâyetçi olduğunu belirten İlter ise “Bir bayan gelerek, ‘İlerde mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz’ dedi. Ben de gösterilen yere gittim. Parkın kamuya açık bir alan olduğunu söyledim” dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.



