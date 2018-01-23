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    ‘Güvenli bölge’ için Türkiye’ye mesaj

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    23.01.2018 - 01:39 | Son Güncelleme:

    Suriye’de PKK/YPG teröristlerine karşı girişilen Afrin harekâtının üçüncü gününde Washington’dan kritik açıklama... Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye yönelik konuşmasında, “İhtiyacınız olabilecek bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim” dedi.

    ‘Güvenli bölge’ için Türkiye’ye mesajTürkiye’nin Suriye’deki ‘Zeytin Dalı’ harekâtının üçüncü gününde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan arka arkaya önemli açıklamalar geldi. Tillerson önce İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Afrin konusunda konuştu, sonra da Paris’e giderken uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara’yla temasta olduklarını belirten Tillerson, “Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda güvenli bir bölge oluşturmayı gündeme alabilecekleri mesajı verdi. Washington, Türkiye’nin Afrin operasyonunun sınırlı tutarak bir an önce bitirmesini teşvik etmeye yönelik bir diplomasi izliyor.
    Tillerson, Paris yolunda şöyle konuştu: “Türklerle ve ayrıca sahadaki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimize ve Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını nasıl karşılayabileceğimize yönelik temas halindeyiz. İhtiyacınız olabilecek bir tür güvenli bölge oluşturmaya çalışmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim diyoruz.”

    ‘MEŞRU HAK ANCAK...’

    Tillerson’ın Paris’e uçmadan önce İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında ise verdiği yanıtların satır aralarında ise önemli detaylar vardı. Birincisi Tillerson bir kez daha ABD’nin Suriye’deki ortağı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) çokuluslu bir yapı olduğunu savundu. İkincisi, bir kez daha Türkiye’nin kendi vatandaşlarını koruma hakkını meşru gördüklerini belirtti ancak “Suriye’deki Türkiye vakasından kaygılıyız” ifadesini kullandı. Üçüncüsü, Tillerson’ın “Türkiye ile de, koalisyonumuzun liderliğiyle temastayız. İki tarafa da ölçülü davranma ve sivil kayıpları asgaride tutma çağrısı yapıyoruz” şeklindeki ifadeyle bir anlamda Türkiye’nin koalisyon ile karşı karşıya olduğu imasında bulunmuş oldu.

    Etiketler: mesaj
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