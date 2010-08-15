Guti'nin Pasları

En son transfer edilen Siyah Beyazlı futbolcuların uyduruktan değil, hakikaten dünya yıldızları olması da extra bir konsantrasyon sağlayacaktır rakiplerine. Ama işin güzel olan tarafı, yenilen hiç bir takımın üzülmeyecek olmasıdır.

Oldukça kontrollü başladı maça Beşiktaş. Koskoca ilk 45 dakika boyunca defansını bozmadan kaliteli ayaklarının şahsi gayretleri ile gol bulmaya çalıştı. Quaresma, Guti, Nihat, Bobo ile bu şansları buldu da. Fakat saman alevi gibi parlayan bu ataklar, çok da kollektif bir futbolun ürünü değildi.

Bu sezon konuşulacak mevzuların belki de en birincisi Guti'nin verdiği harika paslar olacak. Guti'nin gerek ilk yarıda verdiği paslar, gerekse ikinci yarının hemen başında Bobo'ya yaptığı asist mükemmeldi. "Bahsedildiği kadar varmış" dedirtti bizlere. Yine de itiraf etmek gerekirse Guti, fizik-kondüsyon olarak henüz hazır değil. İlerleyen haftalarda bu eksikliğini üzerinden atar, takımı da daha iyi tanırsa performansı çok daha artacaktır diye düşünüyoruz. Şimdiden transferinin "tam isabet" olduğunu söylemeliyiz.

Dikkatimizden kaçmayan bir özellik ise Ferrari'nin güçsüzlüğünden olsa gerek, ayağına gelen topları sürekli uzun oynayarak rakiplerine kaptırması oldu. Hal böyle olunca defans hattı yeterince destek olamadı orta sahaya. Sağ kanatta oynayan Erhan Güven'in "en zayıf halka" olması da, orta sahaya verilen desteği zayıflatan bir başka unsurdu. Geriden oyun kuramayan bir defansa sahip olan Schuster, futbolcularını tanıdıkça bu sorunlara çare bulacaktır.

Quaresma'ya gelince;

Oldukça centilmence oynayan bu sempatik Portekizli oyuncu, sahalarımızda görmeye alışkın olmadığımız mütevazi davranışlar sergiliyor. Dünya yıldızı olmasına karşılık rakiplerine tepeden bakan bir havada değil. Yere düşeni kaldırıyor, F.Bahçe'li Emre gibi sürekli "vır vır" etmiyor. Bu özellikleriyle de seyircilerin gönüllerinde taht kuracağa benziyor. Oynadığı futbol da gelecek adına ümit verdi. Deyim yerindeyse rakibin gardını düşürecek, kilitlenmiş olan oyunu açabilecek "matkap" pozisyonundaki tek futbolcu. Sürekli rakibin arkasına sarkmaya çalışıyor, gol pozisyonu kovalıyor. İkinci yarıda müsait pozisyonda kaçırdığı golü kendisine yakıştıramasak da, kendisini oldukça gayretli bulduk. Gün geçtikçe de takım oyununa daha fazla uyum sağladığını da görmezden gelmeyelim. Öte yandan Delgado oyuna girdikten sonra performansının arttığı da bir başka ilginç durum.!!!

Söylemeden geçmeyelim; futbolumuz bir yıldız kazanmak üzere. Necip, her hafta yükselen formuyla Ernst'in değişmez ekürisi olma yolunda. Hem rakiplerine uyguladığı pres ve mücadele gücü ile, hem de top kendisine geldiğinde gösterdiği kullanma becerisi ile oldukça beğendik kendisini. Açıkça söylemek gerekirse Necip "komple" bir futbolcu olma yolunda.

Özetle ligin ilk maçını kazasız belasız atlattı Beşiktaş. İlk maçlar her zaman nedense çok zor olur ve yine nedense güçsüz takımlar bile bu ilk maçlarda "Aslan kesilirler". Hemen hemen böyle bir maç seyrettik. Tribünde oturan Demirören'in bile sürekli mendili ile terini sildiği düşünülürse, sahada mücadele eden 22 tane futbolcudan çok fazla şeyler beklemememiz gerektiğini anlayabiliriz. Sonuç olarak kötü oynayabileceği maçlarda bile kaliteli ayaklarının bir-iki hareketi ile sonuca gidebileceği bir Beşiktaş'ı ve bu Beşiktaş'ı durdurabilmek için "fazlasıyla sertlikten" kaçınmayacak rakiplerinin olduğu bir ligi seyretmeye hazırlıklı olalım.