Dünyanın en önemli orta saha oyuncularından gösterilen, Real Madrid'in efsane oyucuları arasında yer alan 33 yaşındaki Gutierez Hernandez, 2.7 milyon euro karşılığında iki seneliğine Beşiktaş ile anlaştı.



Beşiktaş kulübü müthiş bir transfere daha imza attı. Aralarında Galatasaray' ında bulunduğu birçok kulübün transfer listesinde yer alan Guti, Schuster' i ve Beşiktaş' ı tercih etmiştir.

Transferinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler..



Başkan Demirören Kongrede vermiş olduğu iki yıldız sözünü böylece gerçekleştirmiş, milyonlarca Beşiktaş taraftarını sevince boğmuştur.



Ben Guti'nin hem Beşiktaş' a, hemde Türk futboluna çok başarılı hizmet edeceği inancı içerisindeyim.



Yaptığı nokta transfelerle bir anda Avrupa basının da adından sık sık söz ettiren kara kartal, Guti transferiylede hem kulüp adından, hemde ülke adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.



Yapılan transferlerin bence hepsi, böyle kaliteli oyunculardan yapılmalıdır. Yıllarca yapılan yanlış transferler ortadır.



Bu sezonun en güçlü takımı hiç kuşkusuz Beşiktaş' tır. Ülke içerisinde yakalanacak başarı önemli olsada; Uefa Avrupa ligindeki başarı herşeyden daha önemlidir.



Beşiktaş oynayacağı maçlarda, bu sezon başka takım taraftarlarınında gideceğini düşünmekteyim.



Yapılan transferlerin Ülkemize ve Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını dilerim.



(Bir Robinho kaldı geriye, ee hadi hayırlısı)

