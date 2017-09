Guti ve Uğur İnceman arasındaki benzerlik

Ekliyorum. Uğur'un Guti'nin oynadığı takımda işi yok...

Değil on sekiz, Beşiktaş bir çılgınlık yapıp elli sekiz kişilik kadro kursa, onun içinde bile yeri yok...

Guti bizi mest ediyor, attığı paslar ruhumuzun 'pas'ını alıyor...

Madrid'den gelmiş, çıktığı üç beş antrenmanla varını yoğunu sahaya yansıtıyor...

Hem de hazırlık maçıymış, sıradan bir maçmış demeden...

Oynamasa ne olur?

Kadroda yeri garanti!

Derken yerini Uğur'a bırakıyor...

Yedeği Uğur!

Uğurcum ne yapıyor?

Oynatıyor...

Kimi?

Kendi arkadaşlarını değil! Rakiplerini...

Guti ol(a)madan adam çarpmaya çalışıyor...

Ne mücadele, ne hırs...

Sanki efendimiz gerçek Guti! Biz imitasyonunu izledik!

Yeteneği var mı?

Bilemiyorum. Yıllardır göremedik...

Geldiği günden itibaren aldığı paranın hakkını vermiş mi?

Vicdanen ne kadar rahat?

"Neden bu kadar üstüne gidiyorsun" derseniz, hazırlık maçıdır ayıptır. Sahada kendini ispatlamak için çırpınmayı dahi denemedi..

Sahadaki arkadaşlarına ayıp değilse, insan olarak kendine ayıp...

Beşiktaş taraftarına ayıp...

Yönetime ayıp...

Varsa O'na güvenen herkese ayıp...

Ayıp oğlu ayıp...

**

Uğur'dan konuya devam edelim...

Villarreal maçındaki ilk ve ikinci yarıdaki dengesizliğin tek nedeni;

Yerli kalitesizliğiydi...

Yabancı ve yerli oyuncular arasında dağlar kadar fark var...

Guti ve Uğur değişikliği gece gündüz kadar fark yarattı!

Ah be Serpil Hamdi Hoca kulakların çınlasın...

Necip gelmese Azerbaycan'dan biz seni getirmek için kampanyalar düzenleyecektik!

Halen geç değil ama olsun en azından Necip var!

Devam edelim...

İlk yarıda görünen, Guti, Quaresma ve Bobo Beşiktaş'ta çıtayı yukarılara çıkarttı...

Nihat'ı da yanlarına ekleyebiliriz...

Beşiktaş'ı "büyük" takım gibi oynattılar...

Nitekim Beşiktaş sıkıntı çektiği dakikalarda Guti ve Quaresma sayesinde oyunu istediği gibi yönlendirebildi...

Guti'nin ayağından çıkan her top 'asist' derecesinde değerliydi...

Q7'nin oyunu rakip alanda tutması, Bobo'nun arkadaşlarına alan yaratıp oyunu kanatlara taşıması, oyun içindeki güzelliklerdendi...

İkinci yarıda yük tek başına Guti'nin üstüne binince yerliler hiç yardımcı olamadı...

Tek kelimeyle Guti'ye 'yazık' oldu...

Çıkana kadar direnci yükseltmek için ayağından gelen her şeyi yaptı...

Yorulunca mecbur Schuster Başkan sahaya görebilmek için Uğur'u attı. Ve oyun tamamen Beşiktaş 'kale' alanına yıkıldı...

Ana fikir haliyle yeniden Uğur oldu...

Ernst, Necip, Uğur...

Kazara Ernst'e bir şey olsa ne olacak bilemiyorum!

Bu takım Necip'e kalırda, Uğur'a kalır mı?

Düşünmek bile istemiyorum!

Allah korusun!

**

Yabancılar için uygulanan 6+2+2 kesinlikle yerli oyuncular için uygulanmalı!

Belki bu sayede ülkede daha yetenekli yerli futbolcular oynamaya başlar...

Halen(!) güven ve yetenek anlamında gelişim gösteremiyorsa bu alt yapının problemi...

Keşke Türk futbolcuları için her şey futbol menajerlik oyunlarındaki gibi parlak olsa...

18–20 yaşlarına gelmeden 5 ila 10 milyon euroluk futbolcu oluveriyorlar!

Beşiktaş'ta genel olarak durum vahim değil...

Eleştirdiğim bazı yerli oyuncuların kalitesizliğinin Beşiktaş'a zarar vermesi, bunların en başında da Uğur geliyor...

Yoksa gecenin kahramanı Cenk'in hakkını yiyemem. Oyunun son çeyreğinde tek başına ayakta kalmaya çalıştı...

Yediği iki gol ne olursa olsun performansına gölge düşüremez...

Hakan için ciddi bir rakip olacağı kesin...

**

Maçın yorumcusu Turgay Demir abi yorumlarken baya bir afalladı...

Bobo için söylediklerine acaba kendisi inanıyor mu?

Sırtı dönük oynayamaz dediği Bobo'yu hiç tek santrafor olarak izledi mi?

Tigana'lı dönemi, Ertuğrul Hocanın Beşiktaş'ını, Mustafa Denizli'nin sistemini gözünün önüne getirdiğinde neler görüyor?

Kaldı ki Bobo sırtı dönükken yaptığı dönüşler ile çok gol attı...

Lugano gibi kaliteli bir savunma oyuncusunun yanında dönüp attığı golü ne çabuk unuttu...

Ve ikinci golün oluşumunda sırtı dönük vaziyette dönerek yaptığı kuvvetli vuruşu tanıdığı hangi santrafor yapabilir?

Bobo çok yönlü ve yetenekli bir santrafor, pivot santrafor olarak oynayabilir...

Tüm Beşiktaşlılara Guti'li Beşiktaş'ta neler yapabileceğini gösterdi...

Villarreal'in hafife alınmayacak derecede bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor...

Gelelim penaltılar atılırken kurduğu cümleye...

Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu...

Gençlerin attığı penaltılara 'risk' gözüyle bakması, Necip'i görünce 'risk'li penaltı demesi kadar sığ bir bakış açısı olamaz...

Hazırlık maçında ‘risk’ ne demek?

Biz gençlere ne zaman güveneceğiz?

Böyle düşünüyorsanız “gençler neden oynamıyor” diyerek isyan etme hakkınız olmaz...

Gelgelelim eğer bu paralelde düşünürsek modern futbola ve teknolojik verilere yaşlanmış beyinler ayak uyduramaz...

Bırakın köşenizi emekliye ayrılın?

Böyle bir duruma aklınız mantığınız alıyor mu?

Lütfen gerçekçi olun ya da hiç konuşmayın...

Saygımız sadece sevgimizden veya yaşınıza hürmeten olmasın…