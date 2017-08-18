Gurur kaynağımız Damla Koşar!

Viyana’daki uluslararası müzik yarışmasına katılan Damla Koşar 18 yaşında genç bir piyanist.

Piyano öğretmeni Elena Çekiç’in koçluğunda yarışmaya hazırlanmış olan yetenekli müzisyen, International Music Competition ‘Vienna’ Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına video ile katılım sağladı.

Katıldığı yarışmada başarılı öğrenciye birinciliği getiren eserler Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1 oldu.

Birinciliği kendisine mektup ile bildirilen Damla Koşar, 22 Eylül tarihinde Viyana’nın ünlü konser salonu Musikverein Vienna’da yapılacak törene davet edildi.

Musikverein Vienna’da canlı performans da sergileyecek olan başarılı müzisyen, performansın ardından törende birincilik ödülünü eline alacak.

Viyana’da düzenlenen uluslararası müzik yarışması dışında geçmişte Almanya, İspanya, İsviçre, Gürcistan ve Bulgaristan’daki irili ufaklı birçok yarışmada da birincilik elde ederek bunu bir gelenek haline getirdi.

Birinciliklere doymayan Damla Koşar, başarı sırrını disiplinli çalışmak ve eğitmenlerinin kendisine inanması olarak açıklıyor.