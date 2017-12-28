Gürültüye karşı doğru ses yalıtımı

TÜRKİYE’de son dönemde artan kentleşme oranı, yeni ve farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle büyük kentlerde artan çevresel gürültü ve ortak yaşam alanlarından bitişik ortama ses geçişi günümüzde önemli şikayet konularından biri durumunda. Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz, Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, günümüzde gürültünün bireylerin yaşam konforunu etkileyen başlıca faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Konutlarda sesi kesen üç ana faktöre dikkat çekmek gerekirse, pencere yalıtımı, duvar yalıtımı ve döşeme yalıtımıdır. Özellikle bugüne kadar ihmal edilen duvar yalıtımı konusunun önemine dikkat çeken Gürcan, “Yan daireden gelen komşu sesleri, odalar arası ses geçişi ve dışarıdan gelen seslerin 60 desibel kadar kesilmesiyle çok daha sessiz bir ortam yaratmak mümkündür” dedi.



DOĞRU SES YALITIMI

Gürcan sözlerine söyle devam etti, “Günümüzde artık kimse rahatsız edici sesleri duymak istemiyor. İnsanlar özellikle konutlarındaki ve çalışma alanlarındaki yüksek gürültü seviyesinden olumsuz manada etkileniyorlar ve şikayetçiler. Gürültünün yaşam alanlarındaki konforu bozan etkisini azaltmanın en önemli yolu da doğru ses yalıtımı uygulamalarıdır. Özellikle duvar ve döşemelerde alınacak önlemler ile bitişik yaşam alanlarından ve çevreden gelebilecek gürültü seviyesi minimize edilerek yaşam alanlarında yüksek konfora ulaşılabilir. Örnek vermek gerekirse, duvarlarda ses geçişini yüksek oranda düşüren yalıtımlı hafif yapı ara bölme sistemleri ile yapınıza büyük yükler taşıtmadan bitişik alanlardan ses geçişini minimize etmek mümkündür. Sesi kesmenin yada azaltmanın en etkin yolu, rijit bir dış kabuk içerisinde mineral yün esaslı ses yutumlayıcı ürünler kullanarak doğru sistemi oluşturmaktan geçer.”



AVANTAJLI ÜRÜN

Emre Gürcan, Knauf Insulation olarak bu sistem içerisinde ses yutumlama görevi olan yüksek performanslı mineral yünleri ürettiklerini ve ses yalıtımı sağlayan doğru sistemlerin oluşturulmasında teknik danışmanlık sağladıklarını ifade etti. Ürünleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Emre Gürcan, “Dünya genelinde edindiğimiz geniş tecrübeyi sektör paydaşlarımızla da paylaşarak doğru sistemler oluşturulmasını sağlıyoruz. Ayrıca yüksek ürün kalitemizle sistem performansını yukarı çekmek için çalışıyoruz. Özellikle hafif bölme duvar içerisinde kullanılan mineral yün yalıtım levhalarımız, yüksek ses yutum değeri ile duvarın toplam ses yalıtımı değerini arttırmasının yanında kullanıcı ve uygulayıcı açısından da bir çok avantaja sahip durumda. Bağlayıcı içeriğinde Fenol ve Formaldehit içermeyen ürünlerimiz, daha sağlıklı yaşam alanları oluşmasına katkı yapıyorlar ve bu durumu Eurofins Indoor Air Comfort Gold Sertifikası ile belgelendirmekteyiz. VOC oranlarının minimum düzeyde olduğunu gösteren bu belgeye sahip tek üreticiyiz. Uygulamacılar için de birçok avataja (minimum tozuma ve kaşındırmama vs.) sahip mineral yün yalıtım levhaları, sektöre kısa zaman içerisinde birçok yenilik kazandırdı” diye konuştu.



SEMİNER DÜZENLİYOR

Gürcan, teknik destek verdikleri birçok projeye ilave olarak, ses yalıtımı konusunda bir bilinç oluşturmak adına pek çok sektörel seminerler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gürcan, “Doğru uygulamalar ile konutlardaki ve çalışma alanlarındaki gürültüyü kesmeyi misyon edinmiş bulunmaktayız” diye konuştu.