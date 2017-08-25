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    Guru tecavüzden suçlu bulununca Hindistan karıştı

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 22:54Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 22:54

    Hindistan’ın önde gelen tarikat liderlerinden aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Gurmeet Ram Rahim Singh’in tecavüzden suçlu bulunması müritlerini isyan ettirdi. Çıkan çatışmalarda en az 28 kişi öldü.

    HİNDULARIN manevi gurularından Ram Rahim Singh (50), Hindistan’ın kuzeyindeki Haryana Panchkula kentindeki bir mahkeme tarafından 2002 yılında iki kadın takipçisine tecavüz etmekten suçlu bulundu ve yedi yıl hapse mahkûm edildi. Yargılanmasına 2008 yılında başlanan ve binlerce takipçisi olan Hintli gurunun suçlu bulunması müritlerini isyan ettirdi.

    OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Mahkemenin kararına itiraz eden Singh’in takipçileri Pencap ve Haryana’da hükümet binalarını ve otobüsleri ateşe verdi. Tren ve otobüs seferleri iptal edildi, okullar tatil oldu. Çatışmalarda en az 28 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi, Guru’nun sahip olduğu tüm mülklere el konulmasına ve kamu zararının buradan karşılanmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme, hükümetten Haryana’ya daha fazla ordu birliği göndermesini istedi.

    Guru tecavüzden suçlu bulununca Hindistan karıştı50 yaşındaki Hindu gurusu gösterişli takıları ve kaynağı bilinmeyen zenginliğiyle de dikkat çekiyor.

    Etiketler: Ram Rahim Singh , Hindistan , gazetehaberleri
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