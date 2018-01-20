Gurmeler, akademisyenler, yemek yazarları, şefler ve işletmecilerden oluşan 100 kişilk dev gastronomi heyeti seçti: Türkiye'nin en lezzetli 100 yemeği

Bazılarını belki çoktan biliyorsunuz, defalarca tattınız. Bazılarını belki siz de bizim gibi, ilk defa duyuyorsunuz. İster en yakındakinden daha uzaktakine, ister daha çok merak ettiğimizden daha az ilgimizi çekene, ister de ucuzundan pahalısına... Hiç fark etmez. Bu zenginliğin hepimiz eşit mirasçısıyız ve payımıza düşeni almak için yollara dökülme vakti...





Bu kadar güzelini bulamazsınız

HALİL USTA’NIN KÜŞLEMESİ

Gaziantep

218 puan

Gaziantep Halil Usta’nın küşlemesindeki en önemli kriter, kullandığı et. Kaliteden asla ödün vermiyor. Eti ağır ağır kömürde pişiriyor ve o da yemeğin lezzetini artırıyor. Suyu kaçmamış, kurumamış ve az pişmiş, tam orta kıvamda bir küşleme sunuluyor. Türkiye’de başka hiçbir yerde bu kadar güzelini yemeniz mümkün değil. Porsiyonu 28 TL. (0342) 323 16 16 (Beef&Fish Dergisi Y.Y. Ferit Özkaşıkçı)





Balığı sanki demler gibi pişiriyor

BALIKÇI KAHRAMAN’IN KALKAN TANDIRI

Sarıyer-İstanbul

114 puan

Balıkçı Kahraman, kullandığı özel bir mangalda balığı, külde, ateş değmeden, sanki demler gibi pişiriyor. Kalkanla kül arasında epey bir mesafe var, dolayısıyla her yeri dengeli pişmiş olarak önünüze geliyor. Sadece tek başına kalkan değil, kalkanın ciğeri ve yumurtası da vardır, onların da çok pişmemesi gerekir. Bu üçünü birlikte tadarak, muhteşem bir balık ziyafeti yaşayacaksınız. Porsiyon yok, kilosu 400 TL. (0212) 242 64 47 (Gurme Vedat Milor)





Kokusu insanı etkisi altına alıyor

HÜSREV’İN KURU FASULYESİ

Rize

79 puan

Gösterişten uzak olan Hüsrev Lokantası, kapısından içeri girdiğiniz andan itibaren, sizi muhteşem bir yemek kokusuyla sizi etkisi altına alıyor. Dev kazanlarda pişen kuru fasulye, pilav, turşu kavurması ve yoğurt! Bir akademisyen olarak size şu kadarını söyleyebilirim: Başka söze gerek yok!

Porsiyon, 20 TL. (0212) 347 42 10 (Bilgi Üni. Gastronomi Bölüm Bşk., Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman)





Pilavcı başaşçısının torunu

KALKANOĞLU’NUN KAVURMALI PİLAVI

Trabzon

64 puan

Pilavın sadesini, üstünde kavurma olanını, hele hele kuru fasulye ile süslenileni, karnıyarığın yanına konanı, aklıma gelmeyen diğer çeşitleri çok severim. Yolunuz Trabzon’a düşerse Kalkanoğlu Pilav’a uğramanızı öneririm. Çünkü burada 150 yıldan beri pilav pişiyor. Sarayın pilavcıbaşının açtığı dükkânda hâlâ dededen kalma formülle pilav pişiyor. Sade pilav, 10 TL. kavurmalısı, 22 TL. (0462) 321 30 86 (Gezgin-gurme Mehmet Yaşin)





Bir Boğaz sefası klasiği

KIYI BALIK LOKANTASI’NIN LAKERDASI

Tarabya-İstanbul

56 puan

Kıyı Balık’a sadece taraması ya da pilakisi için bile gidilir. Ama lipsos buğulama, kalkan tava, uskumru ve lüfer ızgaranın da tam zamanı... Başarısının ardındaki en büyük etken malzemenin en iyisini kullanmaları, yıllardır yemeklerin aynı ustalar tarafından, aynı standartta yapılması. Lakerdasıysa bir Boğaz klasiği... Porsiyon, 30 TL. (0212) 242 64 47 (İncili Gastronomi Rehberi’nin yaratıcısı ve gurme Müge Akgün)





Kendi çiftliklerinin ürünleri

ULUDAĞ KEBAPÇISI CEMAL & CEMİL USTA’NIN İSKENDERİ (BURSA KEBABI)

Ataşehir-İstanbul

55 puan

Koyun-dana (düve) karışık, bu ikisi kıyma haline getiriliyor, sonra araya parça bonfile atıyorlar. Döneri kıyma ağırlıklı tercih ediyorlar. İskender zaten kıyma dönerden yapılır. Bir de kendi çiftlikleri var. Etler kendilerinin, döneri de kendileri diziyorlar. Püf noktası yıllardır aynı kaliteyi sürdürmeleri: aynı aile fertleri devam ettiriyor. Porsiyon, 25 TL. (0216) 574 99 99 (Ufuk Kaan Altın-Yemek yazarı)





İri çekim ve çok lezzetli bir fıstık

İMAM ÇAĞDAŞ’IN BAKLAVASI

Gaziantep

52 puan

Baklavanın hamur katları, yufkaları çok ince. Ama asıl fıstığı çok özel ve bence farkı yaratan da bu. Hem iri çekim hem de çok lezzetli bir fıstık. Sonra şerbet de çok önemli. İçinde kullanılan şekerin miktarı çok dozunda. İmam Çağdaş’ta yiyeceğiniz baklava bence Türkiye’nin tartışmasız en iyi, en güzel baklavası. Kilosu, 68 TL. (0342) 220 45 45 (Big Chef’s zincirinin kurucusu Gamze Cizreli)





Yiyebileceğinizin en iyisi

BEYTİ’NİN DÖNERİ

Florya-İstanbul

49 puan

Beyti Güler’in gözünün her daim işin üstünde olması, oğlunu kaybettiğinin ertesi günü Hürriyet’in gastronomik incilerini almak için sahnede bulunması boşuna değildir. Döner, dana ve kuzu etinin çeşitli bölümlerinden yapılır ve süt, soğan suyu, rendelenmiş domates ve tuzla terbiye edilir. Yiyebileceğinizin tartışmasız en iyisidir. Porsiyon, 52 TL. (0212) 663 29 90 (Gurme, kent yazarı Nur Çintay)





Ya elle ya da pideyi banarak...

PÖÇ LOKANTASI’NIN KÂĞIT KEBABI

Antakya

48 puan

Dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Hatay yöresinde insanlar genellikle dana kıymasıyla, yeşil biberiyle, kuyrukyağıyla kendileri hazırlıyor, yağlı kâğıt üzerine. Oradaki odun ateşinde fırınları da nasıl isterseniz o şekilde pişiriyor. Ya elle ya da pideyi banarak yiyorsunuz. Pöç Lokantası kağıt kebabı çok iyi yapıyor. Yağlı oluyor ama lezzet katıyor yemeğe. Porsiyon, 17 TL. (0326) 213 95 03 (Gurme Vedat Milor)





Kuyrukta beklemeye değer

ULUDAĞ KEBAPÇISI’NIN İSKENDERİ

Bursa

47 puan

Döner, pide, yoğurt, salça sosu ve tereyağının bir araya geldiği başyapıt. İnsana mutluluk veren bir lezzet. Övgünün sonu yok, ne kadar söylesem gerçeği anlatamam. Bunun en lezzetli yapıldığı lokantalar tabii ki Bursa’da. Hepsinde ayrı bir lezzet var. Favorim Uludağ Kebapçısı. Önünde kuyruksuz bir gün görmedim. Kuyrukta beklemeye değer bir lezzet. Porsiyon, 21 TL. 444 16 18 (Gezgin-gurme Mehmet Yaşin)

VE LİSTENİN DEVAMI... (Not: Eşit puan alanlarda alfabetik sıralama uyguladık)

11. Gaziantep Koçak Baklava: Kilosu 70 TL. (0342) 321 05 19 Puanı: 48

12. Kavacık’taki Bayramoğlu’nda dönerin porsiyonu: 21 TL. (0216 413 00 45) Puan: 45

13. İmam Çağdaş’ın alinazik yemeği: 31 TL. (0342) 220 45 45 Puan: 44

14. Rize’nin Liman Lokantası’nda kavurma: 21 TL. (0464) 217 15 68 Puan: 41

15. Tatbak’ta lahmacun, 9 TL. (0212) 248 04 25 Puan: 40

16. Kars Kaz Evi’nde bir porsiyon kaz, 35 TL. Mekânın meşhur bulgur pilavı da 8 TL. (0474) 212 37 13 Puan: 35

17. Yedi Mehmet Restaurant Antalya’nın kabak tatlısı, 20 TL. (0242) 238 52 00 Puan: 34

18. Cercis Murat Konağı’nın kaburga dolması 45 TL, içliköftesi 5 TL. (0482) 213 68 41 Puan: 33

19. Katmerci Zekeriya Usta’nın Ataşehir’deki dükkânında katmer 25 TL. (0342) 230 09 71 Puan: 31

20. Beşiktaş’ta Tarihi Karadeniz Döner’de dönerin fiyatı 22 TL. (0212) 261 76 93 Puan: 28

21. Fatih’teki Paçacı Mahmut Usta’da paça çorbası içmek isterseniz, fiyatı 13 TL. (0212) 525 52 84 Puan: 26

22. Konya’nın meşhur Cemo Etliekmek & Restaurant’ında etli ekmek, 14 TL (0332) 235 40 16 Puan: 26

23. Kurtuluş’taki Adana Ocakbaşı’nda kuzu pirzolanın fiyatı 35 TL. (0212) 247 01 43 Puan: 23

24. Edirne’deki Aydın Tava Ciğer’de ciğerin porsiyonu 20 TL. (0284) 214 10 46 Puan: 22

25. Yedi Mehmet Restaurant Antalya’da kokoreç, 20 TL. (0242) 238 52 00 Puan: 21

26. Cumba Künefe’de künefeler 2 veya 4 kişilik servis ediliyor. 2 kişilik fiyatı, 32 TL. (0342) 322 24 42 Puan: 22

27. Çeşme’deki Dost Pide’de kuşbaşılı pide, 20 TL. (0232) 723 05 01 Puan: 21

28. Antakya’daki Pöç Kasabı’nın Tepsi Kebabı, 17 TL. (0326 213 95 03) Puan: 20

29. Aydın Bozdoğan’daki Mikado Pide’nin kıymalı pidesi çok meşhur. Fiyatı, 10 TL. (0256) 414 11 43 Puan: 20





30. Kayseri’deki Çemen’s Gurme’de bir tabak mantı, 21 TL. (0352) 333 82 82 Puan: 20

31. Konya/Karatay’daki Pideci Hasan Şendağlı’da 7.5 liraya yağ somunu tadabilirsiniz. (0332) 355 44 43 Puan: 18

32. Baklavacı Zeki İnal’da şöbiyet, 20 TL. (0342) 231 88 40 Puan: 18

33. En iyi kuru fasulyecilerden biri, Rize’deki Liman Lokantası. Porsiyonu, 16 TL. (0464) 217 15 68 Puan: 17

34. Hatay Sultan Sofrası’nın künefesi sadece 7 TL. (0326) 213 87 59 Puan: 17

35. Beyti’de kuzu tandır, 75 TL. (0212) 663 29 90 Puan: 17

36. Gaziantep’teki Üçler’de lahmacun, 6 TL. (0342) 341 23 23 Puan: 17

37. Trabzon’daki Nihat Usta’da Akçaabat köfte, 21.25 TL. (0462) 228 00 50 Puan: 16

38. Kadıköy Çiya’da lahmacun: 6 TL. (0216) 330 31 90 Puan: 16

39. Çayeli/Rize’deki Lale Lokantası’nda kuru fasulye, 16 TL. (0464) 532 75 18 Puan: 15





40. Kadıköy’deki Haçapuri Karadeniz Pidesi’nde kapalı kavurmalının fiyatı, 26 TL. (0216) 450 23 00 Puan: 15

41. Nişantaşı’ndaki Hünkar Restaurant’ta paça çorbası, 20 TL. (0212) 225 46 65 Puan: 14

42. Balık çorbasını, Ankara’daki Trilye Restaurant’da içmek isterseniz, fiyatı 39 TL. (0312) 447 12 00 Puan: 14





43. Çeşme’deki Noni’s House’ın kahvaltısı meşhur. Kişi başı fiyat, 40 TL. (0532) 418 47 01 Puan: 14

44. Edirne’deki Ciğerci Niyazi Usta’da ciğerin porsiyonu, 10 TL. (0284) 213 33 72 Puan: 14

45. Sahrayıcedit’teki Konyalılar’da etli ekmek, 18 TL. (0216) 369 99 99 Puan: 13

46. Asmalı Cavit’te közde patlıcan salatası 12 TL, ciğer 20 TL, topik 15 TL. (0212) 292 49 50 Puan: 13

47. Konya Havzan’da etli ekmek, 11 TL. (0332) 324 11 00 Puan: 12

48. Kısmet Pide Salonu’nda peynirli kapalı pide, 10 TL. (0256) 315 44 66 Puan: 12

49. Fatih’teki Karadeniz Pidecisi’nde kıymalı yumurtalı pideyi 21 TL’ye tadabilirsiniz. (0212) 635 35 39 Puan: 12

50. Beykoz’daki Lacivert Restaurant’da levreğin porsiyonu, 92 TL. (0216) 413 37 53 Puan: 12

51. Sade Ege Mutfağı’nda sebzeli kalamar mücveri, 40 TL. (0530) 930 39 45 Puan: 12

52. Cercis Murat Konağı’nda alluciye, 20 TL. (0482) 213 68 41 Puan: 12

53. İzmir’deki Midyeci Ahmet’te midye tava, 15 TL. (0232) 362 26 10 Puan: 11

54. Karaköy Lokantası’nda kabak çiçeği dolması, 4 TL. (0212) 292 44 55 Puan: 12

55. İskenderun’daki Petek Pastanesi’nde künefe, 35 TL. (0326) 617 88 88 Puan: 11

56. Çınaraltı Künefe Yusuf Usta’nın Yeri’nde künefe, 10 TL. (0326) 212 68 88 Puan: 11

57. Ahmetbey Bahar Köftecisi’nde 250 gram köfte, 18 TL. (0288) 423 15 97 Puan: 10

58. Beşiktaş’taki Baba Söğüş’te dana yanağın fiyatı 500 gramı 90 ila 100 lira arasında değişiyor; iki kişilik öneriliyor. (0212) 227 20 01 Puan: 10

59. Bodrum’daki Memedof Restaurant’da şevketibostan, 19 TL. (0252) 313 42 50 Puan: 10

60. Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nde yuvalama çorbası, 16 TL. (0342) 777 76 76 Puan: 10

61. Hacı Abdullah Lokantası’nda hünkârbeğendi, 36 TL. (0212) 293 85 61 Puan: 10

62. Meşhur Pideci Hasan Kuru’da kıymalı pide, 10 TL. (0372) 323 89 04 Puan: 10

63. Şahinbey/Gaziantep’teki Tostçu Erol’da tostlar 5 TL’den başlıyor. (0542) 320 27 27 Puan: 10





64. Adana’daki Kaburgacı Cabbar’da kaburga şişin fiyatı 22 TL. Puan: 9 (0537) 678 07 11

65. Çeşme Asucan Restoran’da atom mezesi, 12 TL. (0232) 371 27 04 Puan: 9

66. Edirne’deki Köfteci Osman’da köftenin porsiyonu, 20 TL. (0284) 212 77 25 Puan: 9

67. Haliç’teki Cibalikapı Balıkçısı’nda topik, 20 TL. (0212) 533 28 46 Puan: 9

68. Gaziantep’teki Orkide Pastanesi’nde katmer yemek isterseniz fiyatı, 30 TL. (0342) 215 15 00 Puan: 8

69. İzmir/Kordon Yengeç Restaurant’da kalamar ızgaranın fiyatı, 18 TL. (0232) 464 57 57 Puan: 8

70. Kadayıfçı Muammer Usta’da cağ kebabının fiyatı, 9 TL. (0442) 233 62 82 Puan: 8

71. Kervan Humus’ta humus mezesi, 12 TL. (0324) 614 09 43 Puan: 8

72. Konakoğlu Lokantası’nda Hamsiköy sütlacı, 8 TL. (0462) 3252217 Puan: 8

73. Mersin’deki Memoş Tantuni’de tantuni dürümün fiyatı 11 TL. (0324) 329 05 05 Puan: 8

74. Ulus’taki Aşkana Mantı’da bir porsiyon mantı, 24 TL. (0212) 268 74 42 Puan: 8

75. Acıbadem’deki Islama Adapazarı Köftecisi’nde ıslama köfte, 18.50 TL. (0216) 340 07 77 Puan: 7

76. Alsancak’taki Dostlar Fırını’nda boyozun adedi, 1.5 TL. (0232) 421 92 02 Puan: 7

77. Beykoz’daki A’jia Restaurant’da balık çorbası, 39 TL. (0216) 413 93 00 Puan: 7

78. Beyoğlu’nda uykuluğu, Sadrazam Mahmut Et Lokantası’nda deneyebilirsiniz. Fiyatı, 26 TL. (0212) 369 56 84 Puan: 7

79. Beyoğlu’ndaki Nicole Restaurant’da, içinde kuş böreğinin de olduğu set mönü, 300 lira. (0212) 292 44 67 Puan: 7

80. Bursa’da Kebapçı İdris’in pideli köftesi,15 TL. (0224) 441 78 78 Puan: 7

81. Çardak Pide’de üçlü pide (kıyma, kavurma, Trabzon peyniri), 21 TL. (0462) 321 76 76 Puan: 7

82. Kantin’de köz biber çorbası, 17 TL. (0212) 219 31 14 Puan: 7

83. Mahmutbey Kanatçısı’nda kanadın porsiyonu, 25 TL. (0216) 360 18 01 Puan: 7

84. Mikla’da balık-ekmek, 45 TL. (0212) 293 56 56 Puan:7

85. Unkapanı’nın meşhur pilavcısı, İMÇ 1. Blok’ta. Porsiyon fiyatı, 11 TL. Puan: 7

86. Adana’daki Levent Börekçilik’te böreğin porsiyonu, 15 TL. (0506) 995 32 39 Puan: 6

87. Aksaray’daki Paçacı Hasan’da kelle paça, 18 TL. (0212) 531 65 66 Puan: 6

88. Balat Fetih İşkembecisi’nde tuzlama, 9 TL. (0212) 531 37 40 Puan: 6

89. Balıkesir’deki Cumhuriyet Lokantası’nda tavuk çorbası, 8 TL. (0266) 373 10 76 Puan: 6

90. Batı Ataşehir’deki Sütçü Fevzi’nin Van kahvaltısı, kişi başı 30 TL. (0536) 415 75 37 Puan: 6

91. Beşiktaş’taki İntiba’da dönerin porsiyonu 23 TL. (0850) 644 57 75 Puan: 6

92. Beşiktaş’taki Midyeci Ahmet’te midyelerin tanesi, 1 TL. 444 41 76 Puan: 6

93. Bursa’daki Mavi İskender’de iskenderin porsiyonu 37.50 TL. 444 16 18 Puan: 6

94. Gaziantep’teki Çulcuoğlu Et Lokantası’nda kaymaklı kadayıf, 12 TL. (0342) 231 02 41 Puan: 6

95. Gaziantep’teki Metanet Lokantası’nda beyran içmek isterseniz, porsiyonu 17 TL. (0342) 231 46 66 Puan: 6

96. Gaziantep’teki Tahmis Kahvesi’nde menengiç kahvesi, 6 TL. (0342) 232 89 77 Puan: 6





97. Konya Cemo’da bamya çorbası, 10 TL. (0332) 235 04 27 Puan: 6

98. Lale İşkembeci’de kokorecin porsiyonu ,20 TL, yarım ekmek isterseniz 14 TL. (0212) 252 69 69 Puan: 6

99. Rizeli Liman Lokantası’nda karalahana sarmasının tabağı, 16 TL. (0464) 217 15 68 Puan: 6

100. Yedi Mehmet Antalya’da kuzu tandır, 50 TL. (0242) 238 52 00 Puan: 4

GURMELERİMİZİN SEÇKİSİ

Mutluluk veren bir başyapıt - Mehmet Yaşin

Bilice’nin suböreği: Suda haşlanmış kat kat yufka, bol tereyağı, ortada bol maydanozlu beyazpeynir... En iyisi sırasıyla bu üç adreste: Sarıyer’deki Bilice Börekçisi, Karaköy Güllüoğlu, tabii ki Beyti Restoran.



Lale Lokantası’nın kuru fasulyesi: En lezzetlisi bizim evde pişer. Bize gelemeyenler için Rize Çayeli’ndeki Lale Lokantası’nı öneririm. Şeker fasulyesi kullanmıyor, daha lezzetli. Yanında tereyağlı pilav ve turşuyu ihmal etmeyin.

Cumhuriyet Lokantası’nın kadınbudu köftesi: Bu köftenin ustası, kıymanın yarısını kavurur, yarısını çiğ kullanır. Evde üşenirseniz, en lezzetlisi Edremit’teki Cumhuriyet Lokantası’dır.

Gülcemal’in Manisa kebabı: Aslında tereyağlı şiş köfte. Köftenin suyu ve tereyağıyla ıslanan pideler öyle lezzetli ki köftelerden çok o pidelere saldırıyorsunuz. Ben Gülcemal ve Manisaspor’da yemeyi tercih ediyorum.

Uludağ Kebapçısı’nın Bursa kebabı: Bu yemek ilk 10’da da yer alıyor. Ana listede okuyabilirsiniz.

Çiya’nın lahmacunu: Urfa’da soğanlısı, Antep’te sarmısaklısı. Bence dünya fast food’larının kralı. Bir tane asla beni kesmez. Tek başınaysam üçüncüye de teşebbüs ederim. En doğru adres Kadıköy Çarşı içindeki Çiya.

Aşkana’nın mantısı: Küçük hamur bohçalarının içindeki kıyma ve sarmısaklı yoğurt... Bu yemeğin karşısında tüm irademi kaybediyorum. Evde yapamayanlara Aşkana’yı ve Sinop Mantı’yı öneririm.

Beğendik Abi’nin güveci: En iyi yaptığım yemeklerden biri: En zor pişenler en alta, en çabuk pişenler en üste. Eğer evde yapamıyorsanız, Urla’ya gitmeniz

gerek. Beğendik Abi lokantası güvecin en lezzetlisini yapıyor.

Lale İşkembecisi’nin kelle paçası: Çorba tam takım olmalı: Yani kuzu paçaları, kellenin yanakları, bir miktar beyin, hatta gözün yağlı yuvaları... İstanbul’daki Lale İşkembecisi bence en doğru adreslerden biri.

Kuyu Kebap’ın kuyu kebabı: Kuyuya sallandırılan kuzunun üç saat sonra kemiğini sallayın, etler tabağınıza dökülsün. Yanında mutlaka kuru soğan! En lezzetlisi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde. Ben Kuyu Kebap’ı tercih ederim.

Kalkanoğlu’nun kavurmalı pilavı: Bu yemek ilk 10’da da yer alıyor. Ana listede okuyabilirsiniz.

Dünyanın en lezzetli pizzası - Vedat Milor

Beyoğlu Nicole’ün kuş böreği: Kuş olarak ördek göğsü ve bıldırcın kullanılıyor. Malzemeler kubbe şeklinde fırınlanıyor. Yanında da asiditesi yüksek mor lahana salatası, aromatik otlar ve elma ekşisi...

Ali Büryan Salonu’nun oğlak büryanı: Oğlak zamanında bunun lezzeti muazzam. Bana her göre her türlü danadan çok daha derinlikli bir lezzet. Yanında da o güzel pideleri, soğan ve domatesle yiyorsunuz.

Pöç Lokantası’nın kâğıt kebabı: Bu yemek ilk 10’da da yer alıyor. Ana listede okuyabilirsiniz.

Antalya 7 Mehmet’in oğlak gerdanı: Salça ve yoğurtla terbiye edilmiş, minik bir oğlak, son derece körpe ve lezzetli. Yanındaki pilav da bir lokantada yediğim en iyi iç pilavdı.

Süpüroğlu Lokantası’nın kuyuda oğlağı: Oğlağı Yörüklerden alıyorlar, içini iç pilavla dolduruyorlar. Dışı çok güzel pişmiş, nar gibi kızarmış, içinde ince bir yağ tabakası ve muazzam lezzetli pamuk gibi bir et.

Ali Baba’nın fırın kebabı: Toroslar’ın kuzusuyla daha güzel. Kaburgası başka, inciği başka, gerdanı başka güzel. Hepsini deneyin ve aradaki doku farkını da görün.

Bolu Lokantası’nın etli ekmeği: Bence dünyanın en iyi pizzası neyse en az onun düzeyinde bir gastronomi şaheseri.

Balıkçı Kahraman’ın kalkan tandırı: Bu yemek ilk 10’da da yer alıyor. Ana listede okuyabilirsiniz.

Ziya Usta’nın patlıcan kebabı: Bence Ziya Usta’ya devletin madalya vermesi lazım. Satır kıyma, pişirme şekli, süresi, geçirildiği şişin tipi dahi çok önemli.

Zeki İnal’ın şöbiyeti: Burada şöbiyet yediğimde bir şok yaşadım. Aşırı şekerli değil, kullanılan fıstık çok üst düzey, ağızda uzuyor. Buranın baklavası ve fıstıklı kurabiyesi de harika.

NASIL SEÇTİK?

Önce gastronomi eğitimi almış, bu alanda çalışan, üreten, araştırma yapan, yazan kişileri belirledik. İçlerinden en sözü geçen ve saygınları seçerek jüri sayısını 100’e indirdik. Her bir jüriden sırasıyla ilk 10 yemeğinin listesini aldık. Bu yemeklere 1’inciden 10’uncuya doğru sırasıyla 10, 9, 8, 7 vb. puanlar verdik. Tek tek yemeklerin kimlerden kaçar puan topladığını hesapladık. Puanı en yüksek olandan 100’üncüye doğru sıraladık. Bu kıyasıya yarışta kimi yemekler daha çok jürinin orta ve düşük puanlarıyla, kimi yemekler daha az sayıda jürinin yüksek puanlarıyla öne geçti. Ama birinci Halil Usta’nın küşlemesi (218 puan), ikinci Balıkçı Kahraman’ın kalkan tandırı (114), üçüncü Hüsrev’in kuru fasulyesi (79 puan) listelerin hem yüksek hem de düşük puanlarını alarak arayı açtı. Seçkilerine başvurduğumuz jürimiz alfabetik sırayla şöyle:

İŞTE 100 KİŞİLİK BÜYÜK JÜRİ...

Ali Esat Göksel, akademisyen - yazar, Ali Sirmen, gazeteci, Arda Türkmen, şef - televizyoncu, Ahmet Faik Karanis, blogger: ‘Yiyelim Güzelleşelim’, Aydan Üstkanat, gastronomi yazarı, fotoğrafçısı ve blogger’ı, Aydın Demir, Feriye Palace Restaurant şefi, Aynur Tartan, gazeteci, Aylin Yazıcıoğlu, Nicole restaurant kurucusu - şef, Ayşe Tüter, şef - TV programcısı, Ayvaz Akbacak, şef, Bilal Ateş, şef, Burak Arslan, şef, Burak Zafer Sırmaçekici , şef, Burçe Ürkmezgil, şef, Begüm Jariyawiriya, şef, Cenk Akkaya, şef, Civan Er, şef, Cüneyt Asan, Günaydın Et Lokantaları sahibi, Çağdaş Ertuna, kent yazarı, Defne Tüysüzoğlu, Özyeğin Üniversitesi & Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü, Deniz Alphan, gazeteci, Deniz Orhun, şef, Dilek Yeğinsü, ‘Üşengeç Şef’ adlı blogger, Didem Doğru, şef, Dilara Koçak, diyetisyen ve beslenme uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman, Bilgi Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı, Ebru Erke, Food and Travel Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Ebru Omurcalı, şef, Ece Aksoy, işletmeci, Emel Arslan Güryıldız, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi CEO’su, Emine Beder, şef & yemek yazarı, Erdal İpekeşen, Doğan Burda Ankara Temsilcisi, Erol Kaynar, işletmeci, Esat Özata, Beykent Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi - yazar, Esin Övet, kent yazarı, Eyüp Kemal Sevinç, şef - EKS Mutfak Akademisi kurucusu, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Erkmen, Bilgi Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi, Elif Korkmazel, şef, Esra Muslu, şef, Fatih Tutak, şef, Ferit Özkaşıkçı, Beef&Fish Yayın Yönetmeni, Gabriele Sponza, şef, Gamze Cizreli, Big Chef’s kurucusu, Gençay Üçok, şef & restaurant operasyonları danışmanı, Gezgin Damaklar kurucusu Ferzan Kırhan, Gülhan Kara, şef, Gülşah Şen, şef, Güngör Uras, yemek yazarı, Gürkan Topçu, ‘Gürkan Şef’ olarak bilinen aşçı, Hazer Amani, şef, Hülya Ekşigil, gastronomi yazarı, Hümeyra Aydoğdu, ‘İki Şekerli Bir Sade’ programının şefi, İsmet Saz, şef, İdil Çimrin, şef - yemek yazarı, İdil Yazar, yemek vlogger’ı, Jale Balcı, şef & yemek kitabı yazarı, Kadir Aytekin, şef, Kaan Sakarya, şef, Kevser Türkdoğan, yemek blogger’ı, Maria Ekmekçioğlu, işletmeci - şef, Mehmet Yaşin, Hürriyet yazarı - gurme, Melek Boz, aşçı - işletmeci, Midha Demirtaş, şef, Murat Bozok, işletmeci - şef, Murat Köksal, Doğan Burda Yayın Direktörü, Müge Akgün, gastronomi yazarı, Müge Ergül, şef, Nevzat Aydın, yemeksepeti.com kurucusu, Nilay Örnek, gazeteci - yemek programcısı, Nilhan Aras, yemek araştırmacısı - yazarı, Nur Çintay, gastronomi yazarı, Oğul Türkkan, yeme & içme uzmanı, Prof. Dr. Özge Samancı, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Özgür Özkan - ‘Özgür Şef’ olarak bilinen aşçı, Özlem Mekik, şef & yemek yazarı, Pınar İshakoğlu, şef, Rafet İnce, şef, Rüzgar Sünbül, şef, Saffet Emre Tonguç, tarihçi, Hürriyet Seyahat yazarı, profesyonel rehber, Sahrap Soysal, gastronomi araştırmacısı, Salih Seçkin Sevinç, yemek yazarı, Sedef İybar, şef - TV programcısı, Selin Kutucular, şef, Semen Öner, şef, Serkan Bozkurt, şef, Sinan Hamamsarılar, blogger, Soner Sivrioğlu, şef, Sunar Kural Aytuna, gazeteci & yemek kitabı yazarı, Süleyman Dilek, Scarlet kurucu ortağı, Tahir Tekin Öztan, Sahan Restaurant kurucusu, Tan Morgül, yemek kitabı yazarı, Tayfun Topal, işletmeci - yazar, Taylan Kümeli, sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı, Teoman Hünal, ‘Görevimiz Yemek’ programı sunucusu, Ufuk Kaan Altın, yemek yazarı, Üryan Doğmuş, şef, Vedat Milor, Hürriyet yazarı & gurme, Yağız İzgül, şef, Yunus Emre Akkor, şef, Zeki Kara, şef