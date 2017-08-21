Gurme Zehra eleştirileri ti'ye aldı!

Yaz boyunca Bodrum'daki pahalı fiyatlarıyla ünlü lüks mekanlardan çıkmayan Zehra Çilingiroğlu, bu kuralını İstanbul'da da bozmadı. Takvim'de yer alan habere göre; Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliğinden olan kızları Zehra, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda yemek yedi. Daha önce Bodrum 1 tabak mantıya 95 TL ödeyen genç kız, burada da 45 TL'lik melisa buharında pişmiş levrek sipariş etti. Kuşkonmazlı bonfilenin de 75 TL'ye sunulduğu mekanın mönüsünü paylaşan Çilingiroğlu, yine tepki çekti. Halk plajlarından çıkmayan babası Kaya Çilingiroğlu'nun aksine lüks tutkusundan vazgeçmeyen genç kıza "Baban görmesin" diye yorumlar geldi.
Zehra paylaştığı mönünün üzerine "Kesin yemeliyim o zaman" yazarak kendisini eleştirenlere gönderme yaptı.
ELEŞTİRİLERİ 'Tİ'YE ALDI...
Bodrum'da sabah kahvaltısında 1 buçuk porsiyon mantı yiyerek kalıpların dışına çıkan Zehra, kendince gurmeliğe de soyundu. Eleştirilere kulaklarını tıkayıp bir de kendini ti'ye alan Zehra Çilingiroğlu, "Kesin yemeliyim o zaman" dediği levreği takipçilerine de tavsiye etti. Bu arada Londra'da İş Yönetimi ve Pazarlama okuyan genç kız, annesi Hülya Avşar'ı da kızdıracağından habersizdi. Öyle ki Avşar kızı, Zehra'yı İngiltere'de aldığı kilolar nedeniyle diyete sokmuştu. Bunu gören genç kızın takipçileri "Zehra, bu gidişle verdiğin kiloları geri alacaksın" diye takıldı..
BABASINA ÇEKMEMİŞ
Kaya Çilingiroğlu Bodrum'da halk plajlarına giderken, kızı Zehra ise sürekli pahalı lüks beachlerde tatil yapmayı tercih ediyor..
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