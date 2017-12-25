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Gurme restoranlara zeytinyağı üretiyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)
25.12.2017 - 21:14 | Son Güncelleme:

BURSA’da 10 yıldan bu yana zeytinyağı üretimi yapmayı hayal eden emekli Endüstri Mühendisi 49 yaşındaki Ayşe Güney, özel bir butik tesis kurarak zeytinyağı üretimine başladı.

Kadın girişimci Güney, 940 bin lira harcamayla kurduğu yağhane için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan yüzde 50 destek hibesi aldı. 2 çocuk annesi Ayşe Güney Türkiye’nin girişimci kadınlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bursalı kadın girişimci Ayşe Güney Gemlik İlçesi Muratoba Köyünde değirmencilik prensibiyle çalışan yağhane kurdu. Güney, 940 bin lira yatırım ile kurduğu tesise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan yüzde 50 destek hibesi aldı. 2 ayrı hizmet üreten tesiste, bölgedeki zeytincilerin getirdiği zeytinleri işleyip zeytinyağı olarak geri verilmesi ve girişimci Güney’in erken hasat olarak kendi tarlalarından topladığı zeytinlerden asidik oranı 0.2 olan zeytinyağı üretimi yapılıyor. Ayşe Güney ürettiği özel zeytinyağını ise logosunu oğlunun tasarladığı ‘Merula’ markasıyla gurme restoranlara satıyor.

Etiketler: gazetehaberleri
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