Gürcistan açıkladı... Türk diplomatik misyonlara saldırı planlamışlar!

Gürcistan Güvenlik İdaresi Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Nino Giorgibiani, Çatayev'in ölü ele geçirildiği, başkent Tiflis'te 21 Kasım'da düzenlenen ve 22 saat süren terör operasyonunun detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Giorgibiani, operasyonda, Çatayev'e ait bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazların ele geçirildiğini belirterek "Kayıtlara göre Ahmet Çatayev ve ortaklarının, Gürcistan ve Türkiye'de diplomatik temsilciliklere terör saldırısı planladığı öğrenildi" dedi.

OPERASYONDA ÖLDÜRÜLENLERİN KİMLİKLERİ DE AÇIKLANDI

Çatayev'le bağlantılı olduğu tespit edilen Gürcistan vatandaşları Zurab Gornakaşvili, Ruslan Aldamov, Ramaz Margoşvili, Badur Çopanaşvili ve Temirlan Maçalikaşvili'nin bugün Gürcistan'ın çeşitli yerlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı da kaydedildi.

Giorgobiani, 21 Kasım'daki terör operasyonunda öldürülen ve gözaltına alınanların kimliklerini de açıkladı. Rus vatandaşları İbrahim Adaşev ile Aslambeg Soltakhmadov'un operasyonda ölü ele geçirildiğini belirten Giorgobiani, Rus vatandaşı Şoaip Borzieyv'in de gözaltına alındığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen saldırıda 44 kişi yaşamını yitirmişti.