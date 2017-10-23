Gürbulak'ta 18 ton kaçak çay ele geçirildi

Türkiye’den İran’a gidecek olan F.T. isimli şahıs idaresindeki siyah çay yüklü tır, Mersin Gümrük Müdürlüğünde gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra Araç Takip Sistemi cihazı takılarak varış noktasına çıkmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gönderildi. Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan araçları saha içerisinde de takip eden görevli muhafaza memurlarının titiz tutumu sayesinde tırın şüpheli hareketleri fark edildi ve yapılan ön incelemede; aracın mühür ve halatlarının sağlam olduğu ancak aracın plakalarında oynama yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine tırın ait olduğu şirket Kara Kapıları Taşıt Takip Programında sorgulandı ve aynı şirkete ait 3 tane siyah çay yüklü tırın İran’a çıkış yapmak üzere Gürbulak’a doğru yola çıktığı görüldü.

Araştırma derinleştirildiğinde tırlardan ikisinin sahada bulunan tırla plakalarını değiştirerek çay yüklerini gümrüğe gelmeden yasa dışı olarak ülke içinde bıraktığı tespit edildi.

Olay hakkında bilgilendirilen Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine sahada yakalanan tıra ve araçta yüklü gümrüklenmiş değeri 788 bin 273 TL olan 17 ton 839 kilo siyah çaya el konuldu.

Yasa dışı olarak yüklerini ülke içinde bıraktığı belirlenen tırlara ilişkin ise derinleştirilen soruşturma devam etmektedir.