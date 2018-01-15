Gürbey İleri kimdir? Kaç yaşındadır?

Gürbey İleri, 13 Şubat 1988, İstanbul doğumlu, Türk dizi oyuncusudur.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gürbey İleri'nin kariyeri Arka Sıradakiler dizisiyle başlamıştır. 2008 yılında “Ayakta Kal” filminde Berkin'in arkadaşı rolünde oynamıştır. Kalbim Seni Seçti isimli dizide de rol alan Gürbey İleri 2012-2013 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolünü canlandırdı.2016 dizisi olan Sevda Kuşun Kanadında adlı TRT 1 dizisinde de genç bir delikanlı olan Asım rolünü canlandırmıştır.

Dizileri

Eve Dönüş, 2015-2016 (Aras)

Kaderimin Yazıldığı Gün, 2014-2015 (Kerem)

Yasak, 2014

Muhteşem Yüzyıl, 2012-2013 (Şehzade Mehmed)

Kalbim Seni Seçti, 2011 (Kaan)

Arka Sıradakiler, 2007-2012 (Kerem)

Sevda Kuşun Kanadında, 2015-2016 (Asım)

Diriliş: Ertuğrul, 2017- (Sancar Bey)