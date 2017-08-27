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    Gurbetçiler pastırma ve sucuk satışlarını artırdı

    Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ (DHA)
    27 Ağustos 2017 - 10:31Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 10:32

    ‘Pastırma ve sucuğun anavatanı’ olarak gösterilen Kayseri’de esnafın yüzü, Avrupalı Türklerin yaptığı alışverişle güldü.

    TATİL için gittikleri Kayseri’den dönüş hazırlığı yapan Türk işçiler, yaptıkları alışverişle bölge ekonomisine can verdi. Satışların çok iyi olduğunu belirten esnaf İlhan Tan, şöyle dedi:
    “Geçen yıl 15 Temmuz’da ülke olarak çok acı günler yaşadık. 15 Temmuz’daki olaylar nedeniyle tedirgin olan birçok Türk, ülkelerine çok fazla gelmedi. Bizim satışlarımız bu nedenle büyük ölçüde azaldı. Bu yaz tatil döneminde de gelen gurbetçi vatandaşlarımız yemek, dönüş yolunda kaldıkları ülkelere götürmek ve hediye etmek için pastırma ve sucuk satın alıyor.
    Geçen yıl ile bu yıl ki pastırma sucuk fiyatları kıyaslandığında et fiyatlarından kaynaklı olarak yükselme var.”
    Pastırmanın 90-135 TL, Kayseri sucuğunun ise 45-55 TL arasında satıldığını belirten Tan, yurt dışına sucuk ve pastırma götürmek isteyen vatandaşları uyardı: “Havaların sıcak olması nedeniyle etin bozulma ihtimaline karşı vatandaşlar mutlaka aldıkları ürünleri hava geçirmeyecek biçimde vakumlattırmalı ve serin yerde bekletmeli.”

    Etiketler: Kayseri , gurbetçi , sucuk , pastırma
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