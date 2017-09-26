Gurbetçiler geldi ‘komşuları’ gelmedi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) ve TAVAK’ın işbirliği ile hazırlanan rapora göre 2017 yılı sonu itibariyle 2.7 milyon Avrupalı Türk’ün tatil için Türkiye’yi tercih edeceği, gelenlerin ise 3.1 milyar Euro ülkeye döviz bırakmasının beklendiğini ifade edildi.

2016’da 2.3 milyon Avrupalı Türk’ün tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye geldiğini ifade eden TAVAK Başkanı Faruk Şen, 1.6 milyonunun Almanya’da yaşayan Türkler olduğunu söyledi. 510 milyon nüfuslu AB’de 5.7 milyonun üzerinde Euro-Türk’ün yaşadığını söyleyen Faruk Şen, “2011’de yurtdışında yaşayan Türkler, Türkiye’ye geldiğinde kişi başı 1200 Euro harcıyordu. Şimdi ise 1150 Euro harcıyor. Bunun sebebi tatil tercihini Türkiye’den yanan kullanan Türklerin emekli olması ve gelirlerinin düşmesi, para harcayan genç Türklerin ise İspanya, İtalya ve ABD’ye tatile gitmesi” diye konuştu. Kişi başına düşen harcamalardaki düşüşe rağmen, yabanı turistlerin çok üzerinde olduğunun altını çizen Şen, “Yurtdışındaki Türkler Türkiye’de 2 hafta kalıyor. Almanlar ise ortalama 17 gün. Almanlar kişi başı ortalama 660 Euro harcama yapıyor. Bu anlamda yurtdışındaki Türklerin Türkiye’de tatil yapması büyük önem taşıyor. 2015’te 5.4 milyon Alman Türkiye’ye gelmiş, 9 milyar Euro’ya yakı para harcamıştı. 2017’de ise Türkiye’ye gelen Alman turist sayısının 2.2 milyon olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Yılbaşında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde turizmi desteklemek amacıyla başlatılan ‘Komşunu al gel’ kampanyasının etkilerini sorduğumuz Faruk Şen, “Maalesef bu kampanyanın getirisi çok olmadı. Çünkü Türkiye’nin Almanya’daki algısı pek iyi değil. Türkiye’ye tatile gelen Alman sayısındaki düşüşten bu ortaya çıkıyor. Almanlar bir gittikleri yere bir daha gitmek ister. Bunu tekrar kazanmamız gerekiyor” dedi.

TYD Başkanı Oya Narin de şunları söyledi: “Yurtdışından yaşayan Türklerin tatil için Türkiye’ye gelmesi çok önemli. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türklerin emekli olup Türkiye’ye geldiğinde emeklilik fırsatlarından yararlanmasının da önü açılmalı. Yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye’ye döndüklerinde konut edinebilmesine de özen gösterilmeli. Eğer Güney sahillerinden ev almaları sağlanabilirse, buralardaki 180 günlük kapasite kullanımının süresi de uzatılmış olur.”