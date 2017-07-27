 Gurbetçiler Festivali 2 Ağustos’ta başlıyor

EMİRDAĞ Belediyesi tarafından yurt dışındaki hemşerilerine yönelik düzenlenen Emirdağ Gurbetçiler Festivali’nin 12’ncisi için hazırlıklar başladı. Yerel ve ulusal birçok şarkıcının sahne alacağı festivalde büyük bir alışveriş alanı ve çocuklar için oyun alanı kurulacak. Otogar bahçesinde düzenlenecek festival 2-9 Ağustos arasında yapılacak. Festivale 7 günde 80 bin katılımcı bekleniyor.

Festivalde Hüseyin Kağıt, Yusuf Güney, Deniz Toprak ve Emina gibi ulusal sanatçıların yanında Serkan Dumano, Hatice Bozkuş, Ümit Eren gibi yerel sanatçılar da sahne alacak.