Gurbetçiden 800 milyon Euro

Almanya’da çıkan haftalık ekonomi dergisi Wirtschaftswoche’da yer halan habere göre Almanya’da çalışan göçmenler 2016 yılında ülkelerindeki ailelerine toplam 4 milyar 200 milyon Euro gönderdi. Derginin Alman Merkez Bankası verilerine dayanarak hazırladığı habere göre şimdiye kadar olduğu gibi en yüksek para havalesi 2016 yılında da Türkiye’ye yapıldı. Almanya’da yaşayan Türklerin her yıl 800 milyon Euro’dan fazla para havale ediyor. İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’ye transfer edilen paralar 18’den 67 milyon Euro’ya çıktı.