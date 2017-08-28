MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Gurbetçiden 800 milyon Euro

Gurbetçiden 800 milyon Euro

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 21:47Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:47

ALMANYA’daki Türkler, anavatanlarına para göndermeye devam ediyor. Alman Merkez Bankası verilerine göre Almanya’daki Türk göçmenler, Türkiye’ye geçen yıl 800 milyon Euro havale etti.

Almanya’da çıkan haftalık ekonomi dergisi Wirtschaftswoche’da yer halan habere göre Almanya’da çalışan göçmenler 2016 yılında ülkelerindeki ailelerine toplam 4 milyar 200 milyon Euro gönderdi. Derginin Alman Merkez Bankası verilerine dayanarak hazırladığı habere göre şimdiye kadar olduğu gibi en yüksek para havalesi 2016 yılında da Türkiye’ye yapıldı. Almanya’da yaşayan Türklerin her yıl 800 milyon Euro’dan fazla para havale ediyor. İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’ye transfer edilen paralar 18’den 67 milyon Euro’ya çıktı.

Etiketler: Wirtschaftswoche , Almanya , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri