Gurbetçi turist arttı

Avrupa ülkelerinde çalışan gurbetçilerin bu yıl Türkiye’deki tatil tercihi arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Kültür ve turizm Bakanlığı’nca başlatılan ’Komşunu da al el’ projesi ile yurtdışında yaşayan Türklerin tatillerini Türkiye’de geçirmesine yönelik çağrılar olumlu etki gösterdi.

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde oturan gurbetçilerin geçen yıla göre bu yılki tatil tercihinde 34 bin 995 kişi fazlayla yüzde 14’lük artış gözlendi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre yılbaşından Temmuz ayı sonu itibariyle, yurtdışında yaşayan 284 bin 336 Türk tatil için Antalya’ya geldi. Bu rakam 236 bin 183 kişinin geldiği 2014’e göre yüzde 17, 254 bin 421 kişinin geldiği 2015’e göre de yüzde 11 oranında artış gösterdi.

OTEL TATİLİ ARTIYOR

’Komşunu da al gel’ kampanyası ve yurtdışında yaşayan Türklere yönelik yapılan kampanya ve çağrıların rakamlara bakıldığında olumlu tepki aldığının görüldüğünü belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Tabi ki daha fazla beklentimiz var ama sezon devam ediyor. Her zaman oradan gelen bir misafir kitlemiz var zaten. Almanya veya yurtdışında yaşayan, ticaret yapan insanların büyük bölümü her sene tatillerini bir şekilde zaten Türkiye’de geçiriyorlar. Bunlar eş- dost akraba ve memleket ziyareti yapıyor. Aynı zamanda da tatil yapan sayısı aslında normal şartlarda geçmişe göre daha da arttı" dedi.

AVRUPA’DA 5 MİLYON TÜRK

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Antalya ve sahil kentlerindeki tatil kültürünün gelişmeye başladığını da anlatan Başkan Ayık, Böyle bir kampanyayla sayıyı daha da çoğaltmaktı amaç ve şu an rakamlara yansıyan olumlu bir durum var ve bunu önümüzdeki yıllarda da benzer kampanyalarla devam ettirmek lazım. Çünkü Avrupa’nın tamamında 5 milyona yakın Türk uyruklu insan yaşıyor. 5 milyon büyük bir rakam" diye konuştu.