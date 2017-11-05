Gurbetçi anne-babadan ilham aldı kendi markasını kurdu

Almanya Stuttgart’da doğup büyüyen Ceylan Ateş, ülkenin başarılı mimarları arasında yer alıyor. Gurbetçi bir ailenin kızı olan Ateş, “Ben Almanya’da doğup büyüdüm. Ailem bana her zaman destek oldu.

Ben küçükken ananem ve annem ev bütçesine destek olsunlar diye kendi elleriyle yaptıkları el işlerini satarak para kazanırlardı. Ben büyüyünce mimarlık okumaya karar verdim. Bu alanda da okulu bitirince iyice uzmanlaşarak kendi ofisimi açtım. Hatırı sayılır bir dizi önemli projeye de imza attım” dedi.

ANNE-BABAMDAN İLHAM ALDIM

Özellikle sandalye ve masa tasarımları yapan Ateş, “Bunları tasarlarken tamamen annem ve ananemin el işi olarak yaptıkları ürünlerden ilham aldım. Her bir tasarım için kendimde; atölyeye girip bire bir kendi ellerimle her ürüne şekil veriyorum. Amacım bu alanda önemli bir marka yaratmak. Bu yolculuğa Almanya’dan sonra ilk olarak Türkiye’de başlamaya karar verdim.

EN BÜYÜK İDOLÜM

Estee Lauder benim en büyük idolüm” diyen Ateş açıklamasının devamında “Onunla enerjilerimizin birleştiğini düşünüyorum. Onun gibi dünya markası olmak için çok çalışıyorum. Sadece bu tasarımlarla kalmayacağım başka farklı tasarımlarımda mevcut.

Bunların hepsini kendi adım Ceylan Ateş markası altında toplayıp ünlü bir marka olmak en büyük hedefim. Japonya ve Dubai’den inanılmaz talepler geliyor. Sanıyorum farklı ve değişik ürünleri seviyor bu ülkelerde. Türkiye’de de çok yakında tanınıp marka olacağıma inanıyorum” dedi.