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    Gupse Özay kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 18:21 | Son Güncelleme:

    Gupse Özay kimdir sorusu birçok kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya devam ediyor. Oynadığı ve canlandırdığı karakterlerle izleyicilere oldukça keyifli dakikalar yaşatan ünlü oyuncu Gupse Özay kimdir? Kaç yaşındadır?

    Gupse Özay, 30 Temmuz 1984, İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve senaristtir.

    Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

    Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

    Etiketler: gupse özay kimdir , gupse özay kaç yaşında
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