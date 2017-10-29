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    Kafalar karıştı, günün sorusu 'Saat kaç? Saatler geri alındı mı?' oldu...

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Bu sabah 'saat kaç, saatler geri alındı mı' sorusu yine gündeme oturdu. Dünya genelinde saatlerin geri alınması ve kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte Türkiye'de de bazı cep telefonları ve bilgisayarlar otomatik olarak saatleri geri aldı, vatandaşların kafası karıştı. Ancak Türkiye'de saatler geri alınmıyor.

    Türkiye'de ise Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı.

    Yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

    Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

    Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

    Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Bazı bilgisayarların da otomatik olarak kendini güncellemesi nedeniyle saatler bir saat geride gösterilebiliyor. 

    Kafalar karıştı, günün sorusu Saat kaç Saatler geri alındı mı oldu...

    Dün kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından bazı ajanslar yaz saati uygulamasından vaçgeçildiğini yazmıştı. Ancak gerçek farklıydı. Resmi Gazete'de yer alan açıklamanın 1. Maddesi'nde  Bakanlar Kurulu'nun 7 Eylül 2016 tarihli, 2016/9154 sayılı kararına gönderme yapılıp '28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması kararlaştırılmıştır' deniyordu. 2. Madde'de ise Bakanlar Kurulu'nun 2016/9154 sayılı kararanın yürürlükten kaldırıldığı belirtiliyordu.

    Etiketler: kış saati
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