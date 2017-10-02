 Günün her saati için birbirinden güzel peynirli atıştırmalıklar

ÇÖREK OTLU TULUM PEYNİRLİ MUFFIN
Malzemeler (8 kişilik)
3 yumurta, yarım su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağı, 1.5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı ezilmiş tulum peyniri, 2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu, 2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz, tuz, 1 tatlı kaşığı çörekotu.
Hazırlanışı:
Süt ve yumurtaları karıştırın, iyice karıştırdıktan sonra içine zeytinyağı ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Daha sonra kabartma tozu ve un ekleyin. Hamurunuza maydanoz, tuz, dereotu, tulum peyniri ve çörekotunu ekleyin ve karın. Yağlanan muffin kaplarına doldurun ve ısıttığınız fırında 200 derecede 20-25 dakika pişirin. Ilındığında afiyetle yiyin.
MOZZARELLA STICKS
Malzemeler (6 kişilik)
500 g mozzarella peyniri, yarım su bardağı un, 2 yumurta, 1/4 su bardağı süt, 2 su bardağı ekmek kırıntısı, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı soğan tozu, 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1 yemek kaşığı kekik. Kızartmak için ayçiçek yağı.
Hazırlanışı:
Peynirleri dikdörtgen dilimleyin. Yumurtaları süt ile çırpın ve unu düz bir tabağa koyun. Ekmek kırıntılarını düz tabakta sarımsak tozu, tane karabiber, kekik ve soğan tozu ile karıştırın. Mozzarella dilimlerinin dört bir yanını una bulayın ve sütlü yumurtalı karışıma daldırıp daha sonra baharatlı ekmek kırıntılarına bulayın. Bu dilimleri yağlı kağıt üzerinde katılaşana kadar buzdolabında bekletin. Katılaştıktan sonra altın rengini alana kadar kızartın. Fazla yağı havlu kağıt ile alın ve sıcak sıcak yiyin.
PEYNİRLİ SARIMSAKLI EKMEK
Malzemeler (8 kişilik)
1 somun ekmek, 6 diş sarımsak, 100 g tereyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri.
Hazırlanışı:
Ekmeğinizin üzerine kare kesikler yapın. Ezilen sarımsakları ve tereyağını iyice karıştırın ve kekik ekleyin. Ekmeğinizin kestiğiniz kare aralıklarına bu karışımı sürüp üzerine kaşar peyniri gezdirin. Isıttığınız fırına koyup 200 derecede peynirler eriyene kadar pişirin. Sıcak sıcak yiyin.
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