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    Günümüzün canavarları

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Özellikle klasik minyatür formu ile popüler kültür öğelerini kendine özgü bir tarzla buluşturan Murat Palta, x-ist’teki yeni sergisi ‘Gods, Monsters & Men’de (Tanrılar, Canavarlar & Adamlar) bu kez mitolojinin tanrı, insan ve canavarları anlatım şekline odaklanıyor.

    Özellikle klasik minyatür formu ile popüler kültür öğelerini kendine özgü bir tarzla buluşturan Murat Palta, x-ist’teki yeni sergisi ‘Gods, Monsters & Men’de (Tanrılar, Canavarlar & Adamlar) bu kez mitolojinin tanrı, insan ve canavarları anlatım şekline odaklanıyor. Geleneksel sanatın sınırlarını genişletirken, popüler kültürün tüm absürd detaylarını koyu bir mizah anlayışıyla çalışmalarında kullanan sanatçı, “Günümüzde yaşanan ya da yaşanması muhtemel olaylarda tanrıların, insanların ve yaratıkların rolleri nelerdir, neler olabilir?” sorusunun cevabını arıyor. Sergi 3 Mart’a kadar açık.

     

    Etiketler: Murat Palta , Gods Monsters & Men (Tanrılar, Canavarlar & Adamlar) , Minyatür
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