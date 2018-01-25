Geçtiğimiz yıl ilk kitabı İsyan'ı piyasaya çıkaran Ege, "Kitabımı yazarken 7 tane de şarkı yaptım. 'İsyan Şarkıları' albümüm yakında piyasaya çıkacak. Ardından da ikinci kitabım çıkacak" dedi.

BORNOVA MARŞI YAZDI

Bir İzmir ziyaretinde, şehrin düşman işgalinden kurtuluş hikayesinde yaşanan bir olayı dinledikten sonra Bornova Marşı'nı yazan Ege, marşı yeni albümüne de alacağının müjdesini verdi. Sanatçı, "8 Eylül akşamı halk Yunan askerlerinin kaçtığını görünce Mustafa Kemal'in askerleri geliyor diye bağırmış. Ardından da bir gecede yüzlerce bayrak dikmişler ve askerlerimiz 9 Eylül sabahı o bayraklarla İzmir'e girmiş. Bu hikayeyi olayın yaşadığı Belkahve'de dinledim ve çok etkilendim. Bornova Marşı da öyle çıktı" diyerek marşın hikayesini anlattı.

MÜZİK REHABİLİTE ARACIDIR

Ege, "Günümüz müziğinden hiçbir şey anlamıyorum. Müziğin teknolojiyle buluştuğu noktada, enstrümana ihtiyaç olmaması bestecilik anlamında sıkıntı yaratıyor. Müzik insanlık tarihinden, bu yana var. Müzik rehabilite aracıdır ama günümüzde bir eğlence bir efkar aracı olarak kullanılmaya başladı. Bir şeyi prospektüsüne uygun kullanmazsanız en iyi ihtimalle hiçbir faydası olmaz, en kötü ihtimalle zarar verir" diyerek günümüz müzik tarzını eleştirdi.

BİZİM MESLEKTE EVLİLİK YÜRÜMEZ

Sanatçı, "Neden evlenmediniz" sorusuna ise "Bizim mesleğimizi yapan insanların bir ilişkiyi uzun süre sürdürebilmesi çok güç. Çünkü çok fazla gezen, bir yerde sabit kalamayan insanlarız. Evlilik kurumunu sürdürebilmemiz için bu işi bırakmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Sanatçı ayrıca, "Bu yaştan sonra baba olmak hiç kolay değil. Gelecekten endişe ederken, bir çocuk dünyaya getirmek çok akıl karı gelmiyor bana" dedi.