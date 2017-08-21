 Günümüz ilişkilerine ayna tutuyor

Kitapta ilişkiler, evlilik ve aile kurumundaki sorunların neden olduğu, bu konuda ne yapmamız gerektiği öykülerle örneklerle anlatılıyor ve var oluşun anne karnında halletmemiz gereken sorunlarına dikkat çekiliyor. “Ortada ne sağlıklı erkek ne sağlıklı kadın olduğundan sağlıklı birliktelikler ve nesiller olmuyor” diyen Şahin ile günümüzdeki ilişki sorunları ve çözüm önerileri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Neden Ah Zavallı Erkekler?

“Ah Zavallı Erkekler” çünkü kitabın “kadınların kurtuluşunun erkeklerin kurtuluşunda saklı olduğuna dair bir sloganı var. Hikayelerdeki kahramanlar çevremde olan, tanıdığım erkekler. Ben içinde oldukları bazı gerçekleri kendi fantazi dünyamda harmanlayıp hikayeleştirdim. Bu erkekler de benim ilham kaynağım oldu. İçine girdikleri durumları hep dışardan takip edip “Ah zavallı!” diye düşünürdüm. Bir gün kahramanlardan birinin öyle büyük isyanına şahit oldum ki, hikayeleri artık kaleme almanın ve adını ‘’Ah Zavallı Erkekler’’ koymanın zamanı geldi diye düşündüm. Erkekler ilk başta çok şanslı ve evrenin tüm nimetlerinden yararlanıyor gibi gözükse de detaylara indikçe geri dönüşü olmayan yıllara hapsolup hiç fark etmeden “zavallı” oluyorlar. Hayatımızda problem gibi algıladığımız herşeyi, dokuz farklı karakter üzerinden aktardığım Ceres yayınlarından çıkan kitapta, tüm çözümlerin de yaşanan olayların içinde olduğuna vurgu yapıyorum.

Kitap varoluşun anne karnında halletmemiz gereken sorunlarına dikkat çekiyor. Pekiyi nedir bunlar?

Hayatın bulunduğumuz yerinde mutsuz, başarısız, sürekli problemler içinde, evlilik dahil her türlü ilişkide problemler yaşıyorsak bir sıkıntı var demektir. Kötü giden bir akışı sürekli yön değiştirerek düzeltemeyiz. İşte burada bu nokta da kendimize sormamız gereken soru, “Nerede yanlış yapıyorum ve nereden başlamalıyım” olmalıdır. Cevap anne karnından… Annenin hamilelik sırasında yaşadığı her durum çocuğun psikolojik gelişimini çok büyük oranda etkiler. Doğumdan sonra geçen ilk dokuz ay, anne karnındayken oluşan nöral devrenin devamıdır.

Sevgili veya eş olarak ‘Zavallı Erkekler’ ile karşılaştığımızda onları nasıl anlayacağız?

Hayatımızda karşılaşılan, beraber yürünen veya hiç anlaşamadığımız kişilerle muhakkak bir bağımız vardır. Her gelenin bir mesajı her gitmek zorunda kalanın hikayesini anlamak gerekir. Eğer sevgili veya bir eş olarak ilişkide bir şeyler yolunda gitmiyorsa sorumluluklar ve uygulananlarda bir terslik varsa evin güçlüsü ve en yorulanı aynı zamanda anlaşılmayan olanı bizsek, hayatımızdaki kişi ‘O zavallı erkek’ demektir.

Bu Zavallı Erkeklere nasıl davranmamız gerekiyor ki, ikimiz beraber güzel bir geleceğe yürüyebilelim?

Biz bir başkasını asla değiştirme gücüne sahip değiliz. Ama onları anlayabiliriz. Genelde kendimizden hangi durumlardan kaçmak istiyorsak o konuda sorunlu kişileri hayatımıza çeker ve onu düzeltmeye çalışırız. Bir nevi yanlış insanla, doğru ilişki kurma çabası. Yapılması gereken ilk olarak kendi özümüzü anlama ve dönüştürme cesaretini göstermektir. Bir nevi kendinle barışmak ve kabul etmektir. İşte o zaman hayat ders veren birliktelikleri değil, ödül olan ilişkileri getirmeye başlar.

Günümüzde kadın-erkek ilişkilerindeki en büyük sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir?

Günümüzde kurulamayan iletişimin, yürüyemeyen ilişkilerin, biten evliliklerin, erkekleşmiş kadınların, kadınlaşmış erkeklerin, yanlış giden aile ilişkilerinin kaynağı ne yazık ki anne babalar. Kötü temelli bir bina gibi, temel problemler diğer problemleri doğurarak çoğalıyor. Kimse bunu isteyerek, tercih ederek yapmıyor ama bilinçsiz olmak ne yazık ki bu duruma gebe bırakıyor.

İlk olarak sağlıklı ebeveynler olması için toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Dünyaya çocuk getiren her ebeveynin çocuğunu sağlıklı büyütme sorumluluğunu yüzde yüz alması gerekiyor. Sağlıklı olmayan bir ebeveyn ve aile sağlıklı bir çocuk büyütemez. Korkunç bir tüketim toplumu olma yolcuğumuzda ilişki, evlilik, aile gibi kavramlar tükenip nostalji olma yolunda. Bu yüzden acil olarak Türkiye’nin her yerinde “yanlış ebeveynlikle doğru çocuk büyütme sanısı” adı altında ebeveynlere yönelik proje başlatıp çalışmalar yapılmalı.