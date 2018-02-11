Günübirlikçi tartışması

Her gün kaymaya gelen günübirlikçiler otellerde konaklamadan evlerine dönüyor. Bu durum dağdaki otelcileri günübirlikçilerle karşı karşıya getirdi.

Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, “Günübirlikçiler hem otellere hem de pistlere büyük yük bindiriyor. Bir pazar günü Uludağ’a 5 bin araç girmiş” dedi. Beceren, günübirlikçiler için konaklama alanları yapılması gerektiğini söyledi. Beceren, “5 bin araca öğrenci taşıyan otobüsler dâhil değil. Hem otopark alanlarının kullanılması açısından, hem de insanların Uludağ’da vakit geçirirken karşılaştıkları açısından bakıldığında zor bir durum çıkıyor ortaya” dedi.

Beceren, şunları söyledi: “Eskiden, Milli Parklar Müdürlüğü´ne bağlı ‘Günübirlik ziyaretçi merkezi´ adı altında bir yerimiz vardı. Orası şu anda kullanılmadığı için insanlar yağışlı ve soğuk havalarda otel lobilerine ve kafelere geliyorlar. Ancak oraların da belli bir kapasitesi var. Tesislerin alanları kayakçıya göre belirlenmiş, günübirlikçilere göre değil.”