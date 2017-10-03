Günübirliğine sınır ötesi ev soygunu

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Ömer ve Eyüp Çaddar adlı 2 Suriyeli kardeş ile Filistinli arkadaşları Muhammed Darraj, 2 ayrı tarihte 2 evi soymakla suçlandı. Savcılık adına ifade veren polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlıların 05 Eylül’de Lefkoşa’da girdikleri bir evden ziynet eşyalarıyla 2 bin 400 lira, 300 euro ve 100 dolar, 12 Eylül’de de başka bir evden içinde 2 bin Sterlin, 200 dolar ve çeyrek altın bulunan çelik kasa çaldığı yönünde kuvvetli deliller bulunduğunu belirtti. Zanlı gençlerin son soygunlarında evin önündeki bisikleti de beraberlerinde götürdüğü kaydedildi.