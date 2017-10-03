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    Günübirliğine sınır ötesi ev soygunu

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    03.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme:

    KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki sınırı yasa dışı bir şekilde geçip Lefkoşa’nın Türk kesiminde varlıklı ailelerinin evlerini soyan ve ardından Rum tarafına kaçan Suriyeli ve Filistinli çete, uzun soluklu bir takibin ardından yakalandı.

    Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Ömer ve Eyüp Çaddar adlı 2 Suriyeli kardeş ile Filistinli arkadaşları Muhammed Darraj, 2 ayrı tarihte 2 evi soymakla suçlandı. Savcılık adına ifade veren polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlıların 05 Eylül’de Lefkoşa’da girdikleri bir evden ziynet eşyalarıyla 2 bin 400 lira, 300 euro ve 100 dolar, 12 Eylül’de de başka bir evden içinde 2 bin Sterlin, 200 dolar ve çeyrek altın bulunan çelik kasa çaldığı yönünde kuvvetli deliller bulunduğunu belirtti. Zanlı gençlerin son soygunlarında evin önündeki bisikleti de beraberlerinde götürdüğü kaydedildi.

    Etiketler: lefkoşa , kıbrıs , kktc , rum kesimi , hırsız
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