Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
A VİTAMİNİ
A vitamini, antioksidan olarak oldukça önemli bir vitamindir. Hayvansal ve bitkisel olarak vücuda alınabilir. A vitamininin kemik gelişiminden bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok faydası vardır. Bu faydalardan kısa bahsetmek gerekirse, kemik gelişimi üzerinde etkilidir, bağışıklık sistemini güçlendirir, üreme ve gelişmeyi arttırır, hücre fonksiyonlarının düzeltilmesine yardımcı olur, diş ve diş eti sağlığı için önemlidir, saç ve deri oluşumuna; mide, karaciğer ve üriner sistemin korunmasına yardımcı olur, D vitaminini etkinleştirir, göz sağlığını iyileştirir.
A vitamini içeren hayvansal gıdalar: Ciğer, süt, koyun eti, tavuk eti, yumurta, ton balığı, somon, yoğurt, peynir, karides...
A vitamini içeren bitkisel gıdalar: Brokoli, maydanoz, havuç, nane, patates, ıspanak, bezelye, marul, greyfurt, kavun, domates...
B12 VİTAMİNİ
B12 vitamini de, vücudumuz için oldukça önemli bir vitamindir. Faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse; hücre yaşlanmasının önüne geçer, sinir hücrelerini onarır, kalp damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca vücuttaki karbonhidratı enerjiye çevirir, yağı azaltır. Sağlıklı saç, cilt ve tırnak için çok önemlidir. Kilo kontrolünü sağlar, halsizlik ve yorgunluğun önüne geçer. Meme, kolon, prostat kanserlerine karşı koruyucudur.
B12 vitamini içeren gıdalar: Et ve süt ürünleri, balık, kabuklu deniz canlıları...
C VİTAMİNİ
C vitamini insan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. Vücudumuza olan faydalarından bahsetmek gerekirse; kansere karşı koruyucudur, ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırır, yaraları, yanıkları iyileştirir. Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür. Bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.
C vitamini içeren gıdalar: Portakal, mandalina, greyfurt, limon... Maydanoz, kabak, karnabahar, domates, ıspanak, yeşilbiber... Kuşburnu, frenk üzümü, çilek, misket limonu...
FOLİK ASİT
Folik asit olarak da bilinen B9 vitamini, kalp hastalıkları, felç, kanser ve doğum kusurlarının önlenmesi konusunda son derece önemlidir. Kısaca faydalarından bahsetmek gerekirse; hamilelik için faydalıdır, felç riskini azaltır, kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur, Alzheimer hastalığını önler, diyabete iyi gelir, depresyonla mücadele eder.
Folik asit içeren gıdalar: Mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, kuşkonmaz, barbunya, brokoli, ay çekirdeği, domates suyu, zenginleştirilmiş ekmek ve tahıllar, yumurta.
D VİTAMİNİ
D vitamini, kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve çocuklarda kemik gelişimini için oldukça önemlidir. Faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse; kasların güçlenmesini sağlar, meme ve kolon kanseri riskini azaltır, kan basıncını azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp hastalıklarını önler.
D vitamini içeren gıdalar: D vitamini çok az gıdada bulunur. Peynir, tereyağı, yağlı balıklar, balık yağı, yumurta, patates. Bu nedenle vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için gün içinde kısa yürüyüşler yapmak ve güneş ışığı almak gerekir.
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