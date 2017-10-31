Haberler>Kelebek Magazin>Sağlık Haberleri>Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

Hepimiz sağlıklı bir yaşam sürmek isteriz. Ve bunun için sağlıklı beslenmeye çalışırız. Besinlerden aldığımız birçok vitamin, vücudumuzdaki birçok faaliyeti başlatır ve sürdürür. Yani aslında vitaminler olmadan, sağlıklı bir yaşamdan bahsetmek imkânsızdır. Peki, günlük ihtiyacımız olan ve bizim için hayati öneme sahip vitaminler hangileridir? İşte her gün almanız gereken 5 çok önemli vitamin.

Kaynak: Doğan Burda
31.10.2017 - 10:52 | Son Güncelleme :

A VİTAMİNİ

A vitamini, antioksidan olarak oldukça önemli bir vitamindir. Hayvansal ve bitkisel olarak vücuda alınabilir. A vitamininin kemik gelişiminden bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok faydası vardır. Bu faydalardan kısa bahsetmek gerekirse, kemik gelişimi üzerinde etkilidir, bağışıklık sistemini güçlendirir, üreme ve gelişmeyi arttırır, hücre fonksiyonlarının düzeltilmesine yardımcı olur, diş ve diş eti sağlığı için önemlidir, saç ve deri oluşumuna; mide, karaciğer ve üriner sistemin korunmasına yardımcı olur, D vitaminini etkinleştirir, göz sağlığını iyileştirir.

A vitamini içeren hayvansal gıdalar: Ciğer, süt, koyun eti, tavuk eti, yumurta, ton balığı, somon, yoğurt, peynir, karides...

A vitamini içeren bitkisel gıdalar: Brokoli, maydanoz, havuç, nane, patates, ıspanak, bezelye, marul, greyfurt, kavun, domates...

Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini de, vücudumuz için oldukça önemli bir vitamindir. Faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse; hücre yaşlanmasının önüne geçer, sinir hücrelerini onarır, kalp damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca vücuttaki karbonhidratı enerjiye çevirir, yağı azaltır. Sağlıklı saç, cilt ve tırnak için çok önemlidir. Kilo kontrolünü sağlar, halsizlik ve yorgunluğun önüne geçer. Meme, kolon, prostat kanserlerine karşı koruyucudur.

B12 vitamini içeren gıdalar: Et ve süt ürünleri, balık, kabuklu deniz canlıları...

Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

C VİTAMİNİ

C vitamini insan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. Vücudumuza olan faydalarından bahsetmek gerekirse; kansere karşı koruyucudur, ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırır, yaraları, yanıkları iyileştirir. Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür. Bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

C vitamini içeren gıdalar: Portakal, mandalina, greyfurt, limon... Maydanoz, kabak, karnabahar, domates, ıspanak, yeşilbiber... Kuşburnu, frenk üzümü, çilek, misket limonu...

Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

FOLİK ASİT

Folik asit olarak da bilinen B9 vitamini, kalp hastalıkları, felç, kanser ve doğum kusurlarının önlenmesi konusunda son derece önemlidir. Kısaca faydalarından bahsetmek gerekirse; hamilelik için faydalıdır, felç riskini azaltır, kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur, Alzheimer hastalığını önler, diyabete iyi gelir, depresyonla mücadele eder.

Folik asit içeren gıdalar: Mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, kuşkonmaz, barbunya, brokoli, ay çekirdeği, domates suyu, zenginleştirilmiş ekmek ve tahıllar, yumurta.

Günlük ihtiyacınız olan 5 vitamin

D VİTAMİNİ

D vitamini, kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve çocuklarda kemik gelişimini için oldukça önemlidir. Faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse; kasların güçlenmesini sağlar, meme ve kolon kanseri riskini azaltır, kan basıncını azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp hastalıklarını önler.

D vitamini içeren gıdalar: D vitamini çok az gıdada bulunur. Peynir, tereyağı, yağlı balıklar, balık yağı, yumurta, patates. Bu nedenle vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için gün içinde kısa yürüyüşler yapmak ve güneş ışığı almak gerekir.

Etiketler: vitaminler , hangi vitamin hangi yiyecekte bulunur , günlük vitamin ihtiyacı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri