Günlerce tartışılmıştı... Organik hoşaf tartışmasında taraflar konuştu

TRT Haber’de yayımlanan, “Bi Fikrin Mi Var” adlı programda ‘Organik Hoşaf’ adlı projenin Alzheimer hastaları için geliştirilen ‘Alzheimer çipi’ adlı projeyi eleyerek finale kaldığı yönünde sosyal medyada iddia edilmiş, program sosyal medyada eleştirilmişti.

Yarışmaya organik hoşaf projesiyle katılan Kübra Ağca ile, Alzheimer çipi projesiyle katılan Alp Onur ve Bora Çıbıkçı konuştu.

“ALZHEİMER PROJESİNİ ELEMEDİM”



Gıda mühendisi olduğunu ve bir kaç mühendis arkadaşıyla yaptığı fikir alışverişi sonucunda organik hoşaf projesini geliştirdiğini söyleyen Kübra Ağca, “yarışmanın girişimcilik fikirlerine ticari destek veren bir yarışma olduğunu öğrendim. Benim de bir fikrim vardı ve yarışmaya katılmak istedim. Program ticari potansiyeli olan fikirleri destekliyor. Yarışmada projeme bu açıdan önem verildi. Alzheimer çipi projesini elediğim iddiaları doğru değil. Projemin maliyetinin az olması, uygulanabilirliğinin de fazla olması jüri tarafından desteklendi. Bir icat yapmadım, sadece fikrimi sundum” dedi.



Yarışmada, ‘Hız Ayarlı Yol Kasisi’ projesinin birinci seçildiği halde bazı yayın organlarının organik hoşaf projesinin yarışmayı kazandığı yönünde haberler yapmasına anlam veremediğini ifade eden Ağca “Hala hakaret mesajları alıyorum. Giyimim ve eğitimim üzerinden benimle alay ediliyor. Yarışmanın bilim yarışması olduğu düşünülerek hakkımda bilinçsizce yorumlar yapılıyor” dedi.









“TARTIŞMA SAYESİNDE FARKINDALIK OLUŞTU”



Yarışmada organik hoşaf projesiyle eşleşmediklerini belirten ‘Alzheimer hastalarına akıllı çip’ adlı projesinin sahipleri Alp Onur ile Bora Çıbıkçı ise, “Alzheimer ile ilgili farkındalık yaratmak için yarışmaya katıldık. Yarışmada organik hoşaf projesiyle hiç eşleşmesek de sosyal medyada yanlış anlaşılma oldu. Organik hoşaf projesiyle ilgili yorum yapmamız da doğru değil. Ancak bu tartışmalar sayesinde projemizin ciddiyeti anlaşıldı ve istediğimiz farkındalığı yarattık” dedi. Alzheimer çipi sayesinde Alzheimer hastalarının takip edilebileceğini belirten Onur ve Çıbıkçı, “Yurt dışındaki araştırmalara göre Alzheimer hastaların yüzde 66’sı elbiselerini çıkarıp iç çamaşırlarıyla kalıyor. Bizim projemizde çip hastanın iç çamaşırının lastiğine yerleştiriliyor. Çipte bulunan GPS sayesinde yakınları hastanın en son nerede olduğunu tespit edebiliyor” dedi.