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    Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

    ŞANLIURFA (AA)
    30.12.2017 - 20:10 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan Suriyeli sığınmacıya ait köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, bir hafta önce kirpiyi yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı. 

    Birkaç gün imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan Süleyman ve yakınları, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için üç gündür çalışma yürütüyordu. 

    Bu kapsamda bugün yağışa rağmen hilti matkapla kayaları kırarak alanı genişleten ekipler, uzun süren çalışmanın ardından hayvana ulaştı. 

    Bulunduğu yerden çıkarılan ve isminin "Çimen" olduğu belirtilen köpeğe ekipler su verdi. Halsiz olduğu gözlenen köpek tedavi için ilçedeki kliniğine götürüldü. 

    Köpeğinin kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cuma Süleyman, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir hayvanı kurtarmak için burada bulunduğunu ve ekiplere yardım ettiğini söyledi. 

    Yetkililere ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Süleyman, "Onun kurtarılacağına inanıyordum, şu anda mutluyum. Çimen güçlü bir hayvan o sayede dayandı, şimdi de iyi görünüyor, ona en güzel şekilde bakacağız." dedi. 

    İtfaiye erleri ise hayvanı kurtarmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirerek, köpeği kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 

    Günler sonra sevindiren haber... Çimen kurtarıldı


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    Etiketler: Şanlıurfa , Siverek
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