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    Günler sonra acı haber... Ünlü DJ kurtarılamadı

    AA
    07.11.2017 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde merdivenlerden düşerek başını zemine çarparak ağır yaralanan, akademisyen Baskın Oran'ın oğlu olan DJ Hasan Köseoğlu yaşamını yitirdi.

    22 Ekim'de yaralı olarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 43 yaşındaki Hasan Köseoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Köseoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Öte yandan, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

    Paşatarlası Caddesi'nde ikamet eden Köseoğlu, 22 Ekim'de evinin merdivenlerinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları tarafından çağrılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, Hasan Köseoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

    Bodrum'daki bazı gece kulüplerinde DJ'lik yapan Köseoğlu'nun, akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran'ın üvey oğlu olduğu belirtilmişti.

    BASKIN ORAN 'ŞOKTAYIZ' DEMİŞTİ

    Baskın Oran, olay sonrası yaptığı açıklamada "Büyük şok içindeyiz. Sabah eve gelirken ayağı kaymış düşmüş. Çok iyi bir operatör tarafından ameliyat edildi ve şu anda uyutularak ilaç tedavisi yapılıyor. Sabretmek ve beklemek durumundayız" demişti. 

    Tedavisi süren Köseoğlu, zaman zaman akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen’in Bodrum’da işlettiği eğlence mekanında DJ’lik yapıyordu.

    Günler sonra acı haber... Ünlü DJ kurtarılamadı

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