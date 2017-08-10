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    Güneye uyarı: Sele karşı hazırlıklı olun

    AA
    10 Ağustos 2017 - 10:02Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:04

    İngiltere genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde seller meydana gelirken, güneydeki bazı bölgeler için sel uyarıları yapıldı.

    İNGİLTERE’yi etkisi altına alan aşırı yağışlar dolayısıyla ülkenin kuzeyindeki Yorkshire ile doğusundaki Lincolnshire bölgelerinde çok sayıda ev ve yol selden etkilendi.
    İngiltere Çevre Ajansı’ndan yapılan açıklamada, yoğun yağışların özellikle adanın doğusu ile güneyindeki bölgeleri etkileyeceği belirtildi. Kurum, İngiltere’nin güneyindeki bazı noktalarda ‘sele karşı hazırlıklı olun’ uyarısında bulundu.
    Lincolnshire’daki Great Grimsby bölgesi Milletvekili Melanie Onn da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim bölgesindeki bazı yolların “nehre dönüştüğünü” ifade etti.

    Güneye uyarı: Sele karşı hazırlıklı olun

    Etiketler: ingiltere , Sel , Yorkshire
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