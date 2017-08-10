Güneye uyarı: Sele karşı hazırlıklı olun

İNGİLTERE’yi etkisi altına alan aşırı yağışlar dolayısıyla ülkenin kuzeyindeki Yorkshire ile doğusundaki Lincolnshire bölgelerinde çok sayıda ev ve yol selden etkilendi.

İngiltere Çevre Ajansı’ndan yapılan açıklamada, yoğun yağışların özellikle adanın doğusu ile güneyindeki bölgeleri etkileyeceği belirtildi. Kurum, İngiltere’nin güneyindeki bazı noktalarda ‘sele karşı hazırlıklı olun’ uyarısında bulundu.

Lincolnshire’daki Great Grimsby bölgesi Milletvekili Melanie Onn da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim bölgesindeki bazı yolların “nehre dönüştüğünü” ifade etti.