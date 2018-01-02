Güneydoğu’nun Sümelası keşfedilmeyi bekliyor

Mardin’in Nusaybin ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bagok Dağı eteklerinde, Roma döneminde inşa edilen 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı, 1970 yılında manastır rahibi Lahdo Örz'ün hayatını kaybetmesi ile kapandı. Manastır, 41 yıl sonra Mardin'in Mityat ilçesinden başrahip atanması ile yeniden açıldı. Mardin'deki diğer manastırlardan mimari açıdan daha farklı olan ve Türkiye'deki en büyük kilise çanının bulunduğu manastır, Süryaniler için ikinci Kudüs olarak da biliniyor. Süryaniler, hacı olmak için Kudüs'e giderken, ibadetlerinin bir kısmını manastırda yapıyor.

Yapıda bir öğrencisiyle hizmet veren Başrahip Raban Yuyakim Unfal, Mor Evgin Manastırı'nın Süryani cemaatinin en eski ibadet yerlerinden biri olduğunu söyledi. Manastırın Mardin merkezdeki Deyrulzafaran ve Midyat'taki Mor Gabriyel manastırlarından daha eski olduğunu anlatan Unfal, şöyle dedi:

‘SÜRYANİLER İÇİN İKİNCİ KUDÜS’

"Burası sadece Süryaniler için değil memleketimiz için de bir zenginlik. Süryaniler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir. Cemaatimiz Kudüs'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Burası daha keşfedilmemiş bir yer. Manastırımızın kapısı açık olduğu için çok mutluyuz ve Allah'a şükrediyoruz."

SÜRYANİLERE AİT MANASTIRLARIN ANASI SAYILIYOR

Mor Evgin Manastırı, denizden yaklaşık 1000 metre yüksekte bulunuyor. Mısır’dan gelen Mor Evgin ve 70 müjdecisi tarafından yaklaşık 1700 yıl önce inşa edilen manastır günümüze kadar ulaştı. Yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Mor Evgin’e ikinci Mesih unvanı da verilmesinden dolayı bu manastır, Süryanilere ait manastırların anası olarak sayılıyor. Rahip sayısı 350’ye kadar ulaşan manastır, bir dönem Uzakdoğu ülkelerine kadar Süryanilerin rahip ihtiyacını karşılamış.