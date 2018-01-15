'Güney sınırımızı arındırma operasyonuna Afrin'le devam'

ABD BİZİ Mİ ALDATACAKSIN

“Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi ise DHKP/C de, YPG de aynı şekilde vahşidir. İşte şimdi ABD isimlerini değiştiriyor. ‘Sosyal Demokratik Güçler’ veya ‘Suriye Demokratik Güçleri.’ Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle ABD bizi mi aldatacaksın? Tüm Batı’ya sesleniyorum; terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadeleye teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Terörist Gabar’da da, Bestler Dereler’de de, Kandil’de de, Afrin’de, Mümbiç’te de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları uğruna bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye’deki ve ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim; ‘Bir gece ansızın gelebilirim’. Geceler bitmez çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir.

KAYNAĞINDA BERTARAF EDECEĞİZ

Türkiye geldiği nokta itibariyle şer şebekelerinin topunu birden toprağa gömecek güç, kudret ve imkâna sahiptir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletimizin oyalama taktikleri ile geçirecek tek bir anı bile yoktur. Ülke olarak milli güvenliğimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm örgütleri, kaynağında bertaraf edeceğiz. Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz.

TÜRKİYE’YE DESTEK OLMA DÖNEMİ

Biz her şeye rağmen bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımız olduğuna inanıyor, birlikte hareket edebileceğimizi ümit ediyoruz. Zira dönem, Türkiye’ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Dostlarımızdan ülkemiz için beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum. Nasıl Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başarıyla neticelendirmişsek İdlib operasyonunu da sonraki adımları da inşallah zafere taşıyacağımıza inanıyorum.”

ABD TEPKİSİ: ENDİŞE VERİCİ ADIMLAR ATIYOR

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü kurulacağı’ açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan tepki geldi. Kalın, şu açıklamayı yaptı: “Amerika Birleşik Devletleri, ‘DEAŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hâle getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur.” (ANKARA)