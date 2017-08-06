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    Güney Kore'nin yayınladığı videoda büyük şüphe!

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 10:00Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 10:00

    Güney Kore, Türkçeye çevirisi ‘kuzey gökyüzünün koruyucusu’ olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden videoyu yayınladı. Video da insan figürü dikkat çekti.

    Güney Kore, Türkçeye çevirisi "kuzey gökyüzünün koruyucusu" olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin deneme görüntülerini yayınladı. Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor. Bazı Güney Koreliler, görüntülerin yer aldığı videoya yorum yaparak denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ettiklerini yazdı.

    Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan haberdeki görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.

    MANKEN OLDUĞU SAVUNULDU

    Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu.

    Etiketler: Güney Kore , füze , füze denemesi
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