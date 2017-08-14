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    'Güney Kore'nin bir ya da iki yılı kaldı'

    BBC Türkçe
    14 Ağustos 2017 - 09:29Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 09:29

    Güney Kore Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin hedefi vurabilecek bir nükleer başlıklı füzeyi geliştirmesinin önünde en az bir veya 2 yıl daha olduğunu açıkladı.

    Pazar günü Kore televizyonuna konuşan Suh Choo-suk, Kuzey Kore'nin savaş başlığının atmosfere girişini kontrol eden teknolojide henüz ileri safhaya ulaşamadıklarını söyledi.

    Suh Choo-suk, Pyongyang'ın nükleer başlığı küçültmek konusunda hızla ilerlediğini de kaydederek devamında şunları söyledi:
    "Daha o noktaya varabildiklerini düşünmüyoruz ama doğru bu hedeflerine yaklaşıyorlar. Zamanı tam olarak söyleyemeyiz ama bu en az bir veya 2 yıl daha alacaktır"

    Güney Kore Savunma Bakanı Suh, Kuzey Kore'nin füze denemelerine devam etmesini beklediklerini ama fiili bir savaşı büyük bir risk olarak görmediklerini de ifade etti.

    Kuzey Kore Ağustos ayında gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinde, savaş başlığını kontrol etme ve atmosfere giriş aşamalarının mükemmel işlediğini açıklamış, denemeyi "büyük bir başarı" olarak duyurmuştu.

    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da iki ülke arasında bu ay yapılacak ortak askeri tatbikatlar öncesi Güney Kore'de görüşmeler gerçekleştirecek.

    Etiketler: Güney Kore , KORE , nükleer
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