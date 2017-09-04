MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Güney Kore’den tatbikat misillemesi

    Güney Kore’den tatbikat misillemesi

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 22:53 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 22:53

    KUZEY Kore’nin önceki günkü nükleer denemesine düşman komşusu Güney Kore’den tatbikatla cevap geldi. Güney Kore ordusu, karadan karaya ve havadan karaya atılan füzeler kullandı.

    Genelkurmay Başkanlığı, kısa ve uzun menzilli iki balistik füzenin açık denizdeki hedefleri vurduğunu bildirdi. Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi Chang Kyung-soo, “Kuzey Kore’nin daha fazla füze deneyeceğini, kıtalararası bir balistik füze ateşleyeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Pyongyang’a ABD’den de tehdit dozu yüksek bir tepki geldi. Washington’ın BM Temsilcisi Nikki Halley, Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında yaptığı konuşmada, “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un savaş istediğini ve BMGK’nın en sert diplomatik önlemleri alma vaktinin geldiğini” ifade etti. Güney Kore haber ajansı Yonhap, ABD’nin Kore yarımadasına bir nükleer uçak gemisi konuşlandırmayı Seul yönetimiyle görüştüğünü duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD’nin füze savunma sistemi THAAD’ın kurulmasının tamamlanması kararı aldıklarını da açıkladı. Güney Kore’ye Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının sevk edilmesi de gündemde.

    Etiketler: gazetehaberleri , güney kore , kuzey kore
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri