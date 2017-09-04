Güney Kore’den tatbikat misillemesi

Genelkurmay Başkanlığı, kısa ve uzun menzilli iki balistik füzenin açık denizdeki hedefleri vurduğunu bildirdi. Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi Chang Kyung-soo, “Kuzey Kore’nin daha fazla füze deneyeceğini, kıtalararası bir balistik füze ateşleyeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Pyongyang’a ABD’den de tehdit dozu yüksek bir tepki geldi. Washington’ın BM Temsilcisi Nikki Halley, Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında yaptığı konuşmada, “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un savaş istediğini ve BMGK’nın en sert diplomatik önlemleri alma vaktinin geldiğini” ifade etti. Güney Kore haber ajansı Yonhap, ABD’nin Kore yarımadasına bir nükleer uçak gemisi konuşlandırmayı Seul yönetimiyle görüştüğünü duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD’nin füze savunma sistemi THAAD’ın kurulmasının tamamlanması kararı aldıklarını da açıkladı. Güney Kore’ye Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının sevk edilmesi de gündemde.