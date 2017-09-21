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    Güney Kore'den Kuzey'e 'sürpriz' destek

    AA
    21.09.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 12:03

    Güney Kore, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yardım kuruluşları aracılığıyla Kuzey Kore'ye 8 milyon dolar insani yardımda bulunma planını onayladı. Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan ciddi insani kriz nedeniyle Kuzey Kore'de yeni doğan bebeklere ve hamile kadınlara destek kararı alındığı bildirildi.

    Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yardımların yeniden başlayacağına işaret edilen açıklamada, hükümetin, iki ülke arasındaki çeşitli faktörleri göz önüne aldıktan sonra yardımların tedarik zamanını ve boyutunu belirleyeceği kaydedildi.
    Bakanlık, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin provokasyonlarına şiddetle tepki verdiğini ancak Kuzey Korelilere insani yardım yapılmasına duyulan ihtiyacı da vurguladığını belirtti.

    Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, "Küresel toplum, yardımın siyasetten ayrı tutulması gerektiği konusundaki görüşlerini paylaştı." ifadesini kullandı.
    Plan çerçevesinde Güney Kore, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yürütülen bir beslenme programı için 4,5 milyon dolar sağlayacak.
    Seul hükümeti ayrıca, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından beslenme ve aşı hükümleri konulu bir projeye 3,5 milyon dolar bağışta bulunacak.
    Güney Kore hükümeti, en son 2015'te, BM Nüfus Fonu aracılığıyla Kuzey Kore'ye insani yardım yapmıştı.

    Bir BM raporu, 24,9 milyon Kuzey Korelinin yaklaşık yüzde 72'sinin yiyecek sıkıntısı yaşadığını ve beslenme yetersizliği çektiğini ortaya koymuştu. Raporda ayrıca, bu kişiler arasında yaklaşık 1,3 milyon çocuk ve hamile kadının besin değeri yüksek gıdalara muhtaç olduğu kaydedilmişti.
    Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Moon Jae-in göreve başlamasının ardından ilk kez 26 Mayıs'ta "Kore Paylaşma Hareketi" adlı sivil toplum kuruluşunun Kuzey Korelilerle temas etmek amacıyla yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Grup, sınır bölgelerindeki nüfusa sıtmayla mücadele malzemeleri göndermeyi amaçlıyordu.

    Etiketler: Kuzey Kore , Güney Kore , yardım , KORE
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