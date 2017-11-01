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Güney Kore'de Lotte Holding kurucusu için hapis istemi 

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 17:13 | Son Güncelleme:

Güney Kore'de ülkenin en büyük şirketler grubundan biri olan Lotte Holding'in kurucusu Şin Kyuk-ho hakkında yolsuzluk, suistimal vediğer suçlamalardan 10 yıl hapis ve 268 milyon dolar para cezası istendi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, savcılık, Şi ve aile üyeleri hakkında açılan davada, mahkemeden şirket yönetiminideki usulsüzlükler nedeniyle 95 yaşındaki Şin ve halen grubun başında bulunan oğlu Şin Dong-bin için 10'ar yıl, diğer oğlu Şin Dong-joo için 5 yıl, kızı Şin Young-ja ile metresi Seo
Mi-kyung için 7'şer yıl hapis cezası talep etti. 

Holdingin onursal başkanı olan Şin, gruba ait şirketlerde herhangi bir görevi olmayan aile bireylerine 50 milyar won (170 milyon lira) karşılıksız ödeme yapılması talimatı vermekle suçlanıyor. 

İşadamının, ayrıca holdingin Japonya'da kayıtlı şirketlerinin hisselerini aile üyelerine nominal değeri üzerinden satarak 240 milyon dolar tutarında hediye vergisinden kaçındığı iddia ediliyor. 

Öte yandan işadamı, metresine holdinge ait sinema salonu zincirinde imtiyazlı ortaklık vererek hissedar güvenini ihlal etmekle suçlanıyor. 

Holdingin yönetimindeki usulsüzlük iddiaları Şin'in iki oğlu arasında grubun varlıklarının kontrolü konusunda çıkan kavganın ardından ortaya çıkmıştı. 

Etiketler: Şin Kyuk-ho
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