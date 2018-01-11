Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Güney Kore'de bitcoin platformlarına şok baskın

Güney Kore'de bitcoin platformlarına şok baskın

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

Güney Kore`de polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.

Güney Kore Adalet Bakanı Park Sang-ki, hükümetin kripto para ticaretini yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlamakta olduğunu söyledi. Bununla beraber polis ve vergi otoriteleri, yerel kripto para işlem platformlarına vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskınlar düzenledi.

Adalet Bakanı Park Sang-ki yaptığı açıklamada, "Sanal paralara ilişkin büyük endişeler var ve Adalet Bakanlığı işlem platformları, borsalar üzerinden kripto para ticaretini yasaklayan bir tasarı hazırlıyor" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı basın bürosunda yapılan açıklamada, kripto para ticaretine yasak önerisinin, diğer kamu kuruluşları ile yeterli müzakere yapıldıktan sonra açıklandığını, bu kuruluşlar arasında Maliye Bakanlığı ve finansal regülatörlerin de olduğunu ifade etti.

Güney Kore'den gelen bu haberlerin etkisiyle Bitcoin düne göre yüzde 9,76 gerileyerek 13.436,71 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Etiketler: sanal para
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri