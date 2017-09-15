Güney Kore 'tam 6 dakika' sonra 2 füze attı

Rus Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore füzelerinden birinin Güney Çin Denizi'ne 250 kilometre mesafedeki simüle hedefi başarıyla vurduğu belirtildi. 2. füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.

Habere göre füzeler, henüz Kuzey Kore'nin füzeleri havadayken fırlatıldı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlığı yaptığını önceden tespit ettikleri için 'anında' karşılık verebildiklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin bu sabah yerel saatle 07.00 sularında fırlattığı füze, Japonya hava sahasına girerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hava sahasına giren füze nedeniyle Japonya'da sirenler çaldı, halk sığınaklara çağrıldı. Kuzey Kore'nin bu sabah füze fırlatmasının ardından Güney Kore ve Japonya, ulusal güvenlik konseylerini acil olarak topladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Böyle bir durumda diyalog imknsız" dedi. Güney Kore Devlet Başkanı, "Kuzey Kore'nin bize ve müttefikimize karşı provokasyona girişmesi halinde, Kuzey'i yok edecek ve iyileşmeye gücü yetmeyecek hale getirecek gücümüz var" dedi.