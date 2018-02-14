Güney Gaz Koridoru projesinde sona yaklaşıldı

Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan proje hızla devam ederken, ilgili ülkelerin bakan ve üst düzey yetkilileri Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı'nda projede gelinen durumu ele alacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in da açılışına katılacağı toplantıda Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Türkmenistan ve Romanyalı yetkililer yer alacak. Toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil edecek.

British Petroleum, Snam, Enagas, Axpo ve Fluxys gibi enerji şirketlerinin de yer alacağı toplantıya Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası yetkilileri de katılacak.

Toplantıda, Güney Gaz Koridorunda bugüne kadar yapılan işlerle ilgili raporlar sunulacak, projenin finanse edilmesi, koridorun daha da genişletilmesi konularında müzakerelerde bulunulacak.

"PROJE PLANA UYGUN VE AZAMİ HIZLA İLERLİYOR"

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) enerji projelerinin finanse edilmesini düzenleyen, projelerin operatörlük faaliyetini hayata geçiren alt birimi olan SOCAR Midstream Operations Direktörü Fuad Ahmedov, Güney Gaz Koridorunun Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı ve TANAP bölümlerinin başlıca inşaat çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Ahmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında çıkarılacak ilk doğalgazın yeni hat ile yıl içerisinde Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

Projenin dördüncü ayağı olan TAP'ın ise 2020'de tamamlanacağını ve doğalgazın bu hatla Avrupa'ya iletileceğini belirten Ahmedov, şu bilgileri verdi:

"Güney Gaz Koridoru iki kıta ve altı ülkeden geçiyor. Proje, birbirinden farklı yasal sistemler ortamında uygulanıyor.

Böyle bir ortamda koordinasyonun zorluklarına rağmen Güney Gaz Koridorunun tüm aşamaları plana uygun ve azami hızla ilerliyor. 2017 sonu verilerine göre Şahdeniz 2 yatağında çalışmaların yüzde 99,2'si tamamlandı.

Güney Kafkasya Boru hattında da çalışmalar son hızla devam ediyor. 23 Ocak'ta TANAP'a doğalgaz verilerek test edilmeye başlandı. Ocak sonu verilerine göre TANAP'ta da işlerin yüzde 91,9'u tamamlanmış durumda.

TANAP şu an yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz nakletme kapasitesine sahip. Bu miktarın gelecekte 31 milyar metreküpe çıkartılması planlanıyor. TANAP'ın devamı olan TAP'ta ise çalışmaların yüzde 67,2'si gerçekleştirildi. Bu hattın yıllık taşıma kapasitesi ilk aşamada 10 milyar metreküp olacak, daha sonra ise 20 milyar metreküpe kadar genişletilecek."

Ahmedov, yarınki toplantıda bölge ve Avrupa için stratejik öneme sahip projenin tamamlanması için tarafların yükümlülük ve hedefleri konusunda müzakerelerin yürütüleceğini sözlerine ekledi.