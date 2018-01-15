Güney Amerika ve Asya’da rekor kırdı

GEÇEN yıl dünya çapında yıl 6.23 milyon VW otomobil satıldı. 2016 yılına kıyasla satış oranı yüzde 4.2 arttı. Rekor satış ise Çin’e oldu. Geçen yıl Çin’e 3.18 milyon VW marka otomobil satıldı. Çin’e satışlar yüzde 5.9, Asya ülkelerine toplam satışlar ise yüzde 5.4 oranında yükseldi.

Almanya’da VW satışı yüzde 4.7 oranında, Batı Avrupa’da yüzde 2.5 oranında düştü. Doğu Avrupa’da ise satışlar yüzde 15.5 oranında arttı. Avrupa ülkelerine geçen yıl toplam 136 bin 400 VW marka otomobil satıldı.





YENİ UMUDU JETTA

2015’te ortaya çıkan emisyon skandalı sonucu VW marka otomobillerin ABD’ye satışı 2016’da yüzde 18.7 oranında düşmüştü. Ama geçen yıl ABD’ye satışlar yeniden yükselişe geçti ve 2016’ya kıyasla 30 bin 300 civarında daha fazla VW otomobil satıldı. VW, ABD’ye satışlarda yeni Jetta modeline ümit bağladı. Detroit’te otomotiv fuarında 4.70 metre uzunluğundaki Jetta modelini tanıtan VW, Meksika’da üretilen yedinci nesil Jetta modeliyle, ABD’de yeni bir çıkış yapmak istiyor. Üretilen 17.5 milyon Jetta modelinden şimdiye kadar ABD’ye 3.2 milyon satıldı.







HANGİ MODELLER

Aralık ayında VW’nin en çok satan modelleri Golf, Passat ve Tiguan oldu. Bu üç modelden aralık ayında 594 bin 100 otomobil satıldı. VW satış bölümü başkanı Jürgen Stackmann, 2018 yılında Polo, T-Roc ve Touareg modellerinde yenilikleri hızlandıracaklarını ve atılıma geçeceklerini açıkladı.