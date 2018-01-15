Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri

AVRUPA

Haberler >Avrupa>Güney Amerika ve Asya’da rekor kırdı

Güney Amerika ve Asya’da rekor kırdı

Celal ÖZCAN / BERLİN
15.01.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

Emisyon değerlerini düşük göstermek için yazılımda hile yapan Alman otomotiv devi VW’nin geleceği için karanlık tablo çizildi. Ama korkulan olmadı... Tersine VW geçen yıl özellikle Asya ve Güney Amerika’da satış rekorları kırıldı.

GEÇEN yıl dünya çapında yıl 6.23 milyon VW otomobil satıldı. 2016 yılına kıyasla satış oranı yüzde 4.2 arttı. Rekor satış ise Çin’e oldu. Geçen yıl Çin’e 3.18 milyon VW marka otomobil satıldı. Çin’e satışlar yüzde 5.9, Asya ülkelerine toplam satışlar ise yüzde 5.4 oranında yükseldi.

Almanya’da VW satışı yüzde 4.7 oranında, Batı Avrupa’da yüzde 2.5 oranında düştü. Doğu Avrupa’da ise satışlar yüzde 15.5 oranında arttı. Avrupa ülkelerine geçen yıl toplam 136 bin 400 VW marka otomobil satıldı.

Güney Amerika ve Asya’da rekor kırdı

YENİ UMUDU JETTA
2015’te ortaya çıkan emisyon skandalı sonucu VW marka otomobillerin ABD’ye satışı 2016’da yüzde 18.7 oranında düşmüştü. Ama geçen yıl ABD’ye satışlar yeniden yükselişe geçti ve 2016’ya kıyasla 30 bin 300 civarında daha fazla VW otomobil satıldı. VW, ABD’ye satışlarda yeni Jetta modeline ümit bağladı. Detroit’te otomotiv fuarında 4.70 metre uzunluğundaki Jetta modelini tanıtan VW, Meksika’da üretilen yedinci nesil Jetta modeliyle, ABD’de yeni bir çıkış yapmak istiyor. Üretilen 17.5 milyon Jetta modelinden şimdiye kadar ABD’ye 3.2 milyon satıldı.


Güney Amerika ve Asya’da rekor kırdı


HANGİ MODELLER
Aralık ayında VW’nin en çok satan modelleri Golf, Passat ve Tiguan oldu. Bu üç modelden aralık ayında 594 bin 100 otomobil satıldı. VW satış bölümü başkanı Jürgen Stackmann, 2018 yılında Polo, T-Roc ve Touareg modellerinde yenilikleri hızlandıracaklarını ve atılıma geçeceklerini açıkladı.

Güney Amerika ve Asya’da rekor kırdı

Etiketler: volkwagen , skandal
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri