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    Güney Afrika'da cazın 'babası' Hugh Masekela hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Güney Afrika'da "cazın babası" olarak tanınan efsane trompetçi Hugh Masekela, 78 yaşında hayatını kaybetti. Masekela'nın "1977" şarkısı, Güney Afrika'da ırk ayrımcı Apartheid rejimine karşı hareketle özdeşleşmişti.

    Güney Afrikada cazın babası Hugh Masekela hayatını kaybetti

    Afro-caz müziğin sembol ismi, "Soweto Blues" gibi hit parçalarıyla tanınıyordu. Ünlü trompetçi, bir süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

    Ailesi Masekela'nın huzur içinde hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

    Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Masekela'yı kaybetmenin hem müzik dünyası hem de tüm ülke için "büyük bir kayıp" olduğunu ifade ederek "Masekela'nın özgürlük mücadelesi asla unutulmayacaktır" dedi.
    1939'da Güney Afrika'nın Witbank şehrinde doğan sanatçı, 1950'lerin kült müzikal filmi "Young Man with a Horn"da ünlü oyuncu Kirk Douglas'ı Amerikalı efsane cazcı Bix Beiderbecke'nin bir parçasını çalarken görmüş, trompete karşı tutkusu da böyle gelişmişti.

    Apartheid karşıtı mücadeleden gelen öğretmeni Rahip Trevor Huddleston, beladan uzak durması koşuluyla ona ilk trompetini almıştı.

    30 YILLIK SÜRGÜN

    Masekela 1960 yılında, henüz 21 yaşındayken sürgüne gönderildi ve 30 yıl boyunca doğduğu topraklara geri dönemedi.

    Louis Armstrong ve Dizzy Gillespie gibi efsane isimler, Masekela'yı kendi özgün müziğini ve tarzını koruması konusunda hep cesaretlendirdi.

    1968'de "Grazing in the Grass", ABD'de ve dünyada en çok dinlenen parçaların başında geldi. 1986'da Mandela için bestelediği "Bring Him Back Home", ırk ayrımcılığına dayalı Apartheid sistemine karşı protestoların da marşı oldu.
    Nelson Mandela'nın serbest bırakılması sonrası 1990'da, Güney Afrika'ya ancak dönebildi.

    Masekela'nın ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "O hep sevgi dolu bir baba, erkek kardeş, dede ve arkadaş olarak kalacak. Sürekli büyüyen sevgi mirasının ve yaşamının bir parçası olduğumuz için minnet duyuyoruz."

    Güney Afrikada cazın babası Hugh Masekela hayatını kaybetti

    Etiketler: Hugh Masekela
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