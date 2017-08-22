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    Güney Afrika'da 4 kişi 'yamyamlık' suçundan yargılanacak

    BBC Türkçe
    22 Ağustos 2017 - 15:47Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 16:53

    Güney Afrika'nın Durban kentinde 4 kişi "yamyamlık" iddiasıyla gözaltına alındı.

    Güney Afrikada 4 kişi yamyamlık suçundan yargılanacak

    Yaşları 22 ile 32 arasında değişen bu kişilerin cinayet ve cinayet için komplo kurmaktan yargılanacakları açıklandı.

    "İNSAN ETİ YEMEKTEN USANDIM"

    Dava, sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise teslim olmasıyla açıldı.

    Karakolda sorgulanan sanık, polise bir insan eli ve bacağı gösterdi. Daha sonra bu kişinin Kwazulu Natal eyaletinde gösterdiği bir evde çok sayıda vücut parçası bulundu.

    Güney Afrikada 4 kişi yamyamlık suçundan yargılanacak

    SIRT ÇANTASINDA KESİK BAŞ
    Escourt Emniyeti Sözcüsü, sanıkların daha büyük bir "yamyamlık çetesinin" parçası olabileceğini söyledi. Soruşturmayı genişleten polis, bölgede yakınları kaybolan kişilerden yardım istedi.

    Evde bulunan vücut parçalarının tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp uzmanlarından yardım istendi. Durban'da bir ay önce de sırt çantasında insan kafası bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

    Güney Afrikada 4 kişi yamyamlık suçundan yargılanacak

    Etiketler: Güney Afrika , yamyamlık , adli olay
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